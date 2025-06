Tartaruga comemora 135 anos e o nascimento de seu primeiro filhote Goliath nasceu no século 19 e foi pai pela primeira vez no começo do mês Internacional|Do R7 16/06/2025 - 10h06 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Goliath nasceu entre 1885 e 1890 e pesa 234 quilos Reprodução/Facebook/zoomiami

O morador mais antigo do zoológico de Miami, nos Estados Unidos, celebrou seu 135º aniversário no domingo (15). Além disso, a tartaruga Goliath também comemorou seu primeiro Dia dos Pais, que é celebrado nos EUA no terceiro domingo de junho.

Goliath é uma tartaruga gigante de Galápagos que pesa 234 quilos e que tornou-se pai pela primeira vez após décadas de tentativas frustradas.

A façanha foi anunciada com entusiasmo pelos funcionários do zoológico, especialmente por Ron Magill, porta-voz da instituição. “Goliath é meu herói, e tenho certeza de que logo será inspiração para muitos outros. Ele é a prova viva de que, onde há vontade, há um caminho, e que nunca se deve desistir”, afirmou Magill.

‌



O nascimento do filhote aconteceu no dia 4 de junho, após a incubação de uma ninhada de oito ovos colocados em 27 de janeiro. Este é o primeiro nascimento de uma tartaruga gigante de Galápagos na história do zoológico de Miami, um feito significativo tanto para a instituição quanto para os esforços globais de preservação da espécie.

‌



Originário da ilha de Santa Cruz, no arquipélago de Galápagos, Goliath nasceu entre 1885 e 1890. As ilhas equatorianas, situadas a centenas de quilômetros da costa do Equador, abrigam algumas das espécies mais emblemáticas da biodiversidade mundial — incluindo as famosas tartarugas que inspiraram Charles Darwin.

Goliath e seu filhotinho recém-nascido no zoológico de Miami Reprodução/Facebook/zoomiami

Goliath chegou ao zoológico do Bronx, em Nova York, em 1929 e foi transferido para o zoológico de Miami em 1981. Apesar de ter acasalado com várias fêmeas ao longo das últimas décadas, ele nunca havia produzido descendentes. Sua companheira, Sweet Pea, é uma tartaruga com idade estimada entre 85 e 100 anos.

‌



O nascimento foi cuidadosamente monitorado pela equipe de conservação do zoológico. Segundo os técnicos, tanto Goliath quanto Sweet Pea estão bem em seu habitat público, enquanto o recém-nascido permanece em uma área separada, em observação. Na natureza, é comum que os filhotes de tartaruga cresçam sem o acompanhamento dos pais.

As tartarugas de Galápagos estão entre as espécies mais ameaçadas do planeta. Sua população foi drasticamente reduzida no século 19, em razão da caça predatória e da introdução de espécies invasoras. Atualmente, ainda enfrentam ameaças sérias, como as mudanças climáticas e a destruição de seus habitats naturais.

O nascimento do pequeno descendente de Goliath é, portanto, mais do que uma celebração familiar: é um sinal de esperança para a sobrevivência de uma espécie que luta contra a extinção. E para Goliath, é também uma recompensa tardia por mais de um século de resiliência.

A expectativa é de que o filhote possa, no futuro, integrar programas de reprodução e educação ambiental, contribuindo para a valorização da fauna das ilhas Galápagos. Enquanto isso, o pequeno permanece sob os cuidados da equipe do zoológico — e ao lado de um pai que, mesmo com 135 anos, segue surpreendendo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5