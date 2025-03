Planos de cessar-fogo na Ucrânia avançam para fase operacional, diz primeiro ministro inglês Keir Starmer promoveu uma reunião virtual com 25 líderes dispostos a contribuir com o fim da guerra Internacional|Do R7 15/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 15/03/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Keir Starmer convocou uma reunião virtual entre 25 países dispostos à discutir o fim da guerra. Reprodução/Instagram/@Keirstarmer

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, defendeu neste sábado (15), um acordo de paz para a Ucrânia. O ministro reuniu os 25 líderes internacionais por videoconferência e afirmou que as potências militares se reunirão na próxima semana, conforme o avanço do plano de paz. O pedido reforça que as nações mantenham a pressão sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, buscando um desfecho para a guerra.

Starmer classificou como “coalizão dos dispostos” o pedido que reafirma o compromisso de apoiar a Ucrânia na luta contra o domínio russo. Apesar da discussão entre os europeus sobre a segurança do território ucraniano, os russos se mostram resistentes, enquanto os Estados Unidos buscam o cessar-fogo.

“Temos de continuar a avançar e nos preparar para a paz, e uma paz que seja segura e duradoura”, disse o primeiro-ministro. Para Starmer, Putin não está disposto a negociar a paz.

Enquanto analisava a trégua do confronto proposta pelos Estados Unidos na Arábia Saudita, Putin ouviu de Starmer que “não leva a paz a sério”.

‌



Posicionamento de Putin

Para aceitar o pedido dos Estados Unidos, a Rússia declara a necessidade de discutir os termos e exige uma série de concessões à Ucrânia. “A ideia, em si, é correta, e certamente a apoiamos. Mas há questões que precisamos discutir”, afirma Putin.

Starmer afirma que Putin “está tentando atrasar as coisas”, a reunião contou também com discursos do presidente francês, Emmanuel Macron, do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, e do secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

‌



O primeiro-ministro reforçou a necessidade de Vladimir Putin ceder e negociar o fim do conflito. “Mais cedo ou mais tarde, Putin terá que sentar à mesa. Então, este é o momento. Que as armas se calem, que os ataques bárbaros contra a Ucrânia parem de uma vez por todas e que um cessar-fogo seja acordado agora”, apontou Starmer na coletiva.

Ele acrescentou que o foco deve ser o fim do confronto e que negociar uma pausa não é mais suficiente “Agora é o momento de iniciar discussões sobre um mecanismo para gerenciar e monitorar um cessar-fogo total, e concordar com negociações sérias não apenas para uma pausa, mas para uma paz duradoura, respaldada por fortes acordos de segurança por meio da nossa coalizão dos dispostos.” Reforçou Starmer.

‌



Novos compromissos em apoio à Ucrânia

Starmer apontou que a reunião levou a “novos compromissos”, incluindo medidas para reforçar a segurança e a defesa da Europa. E reforçou a importância do encontro para interromper o avanço de Putin.

“Não vamos simplesmente esperar que Putin aja”, disse ele. “Em vez disso, continuaremos avançando. Por isso, o grupo que convoquei hoje é mais importante do que nunca.”

Ele ainda destacou que os líderes concordaram em “aumentar a pressão sobre a Rússia, manter o fluxo de ajuda militar para a Ucrânia e intensificar as sanções à economia russa”, visando atrasar Putin e forçá-lo a ceder espaço para negociações.

“Também concordamos em acelerar nosso trabalho prático para apoiar um possível acordo. Portanto, agora avançaremos para uma fase operacional”, finalizou a coletiva Starmer.