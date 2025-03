Homem invade joalheria e causa prejuízo de mais de R$ 200 mil em Sinop (MT)

Um homem invadiu uma loja de relógios em Sinop, no Mato Grosso , e levou mais de R$ 200 mil em produtos neste sábado (15). Ao todo, três pessoas são suspeitas de envolvimento no crime. Os bandidos teriam entrado na casa da gerente do estabelecimento, imobilizado ela e o marido, e a obrigado a entregar a chave da joalheria .



Enquanto um dos criminosos os mantinha em cativeiro, os outros dois se dirigiram ao estabelecimento. Um deles permaneceu no carro, enquanto o outro invadia a loja e subtraía os itens de valor. A delegacia especializada em roubos e furtos tenta identificar os suspeitos a partir de análise de imagens das câmeras de segurança do local.