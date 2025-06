Polícia encontra duas armas enterradas durante buscas por Madeleine McCann em Portugal Busca ocorre no momento em que principal suspeito do caso se aproxima da libertação da prisão Internacional|Do R7 11/06/2025 - 20h43 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícias retomam as buscas por menina desaparecida há 18 anos Reprodução/Redes Sociais

Duas armas de fogo foram encontradas por investigadores alemães durante buscas realizadas na semana passada na região de Atalaia, no sul de Portugal, próximo ao resort de onde Madeleine McCann desapareceu em 2007. Os armamentos foram enviados para análise forense na Alemanha, junto com fragmentos de ossos e pedaços de roupas de adulto.

As escavações foram conduzidas pelo BKA, a polícia federal alemã, em uma área de matagal entre a Praia da Luz e Lagos conhecida como Trilha do Pescador. Apesar de ser um destino turístico popular, o local foi isolado por vários dias para que as autoridades realizassem as operações. O terreno, coberto por lixo e construções abandonadas, foi apontado como um possível ponto de interesse na investigação.

Fontes da polícia portuguesa, que colaboraram com a operação, demonstraram ceticismo quanto aos resultados. Um oficial afirmou ao MailOnline que o trabalho era considerado “uma perda de tempo”, mas foi realizado para manter a cooperação internacional. Ainda assim, veículos como a CNN Portugal e o Correio da Manhã relataram que os investigadores apreenderam material considerado relevante o suficiente para ser examinado em laboratório.

A busca ocorre no momento em que Christian Brueckner, apontado pelas autoridades alemãs como principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine, se aproxima da libertação da prisão. Condenado por estuprar uma idosa, ele cumpre pena de sete anos e pode ser solto já em setembro.

‌



Brueckner nega qualquer envolvimento no caso. O advogado do suspeito afirmou que ele provavelmente não será libertado na data prevista por falta de recursos para quitar multas judiciais.

Enquanto isso, promotores alemães vêm sendo criticados por descartar outras linhas de investigação. Segundo o Correio da Manhã, a polícia portuguesa teria recebido uma denúncia em 2018 sobre um possível atropelamento de Madeleine por uma mulher alemã alcoolizada, casada com um britânico.

‌



A informação teria partido da cunhada do homem, que afirmou que o casal ocultou o corpo da criança. Autoridades portuguesas teriam solicitado uma operação com um agente disfarçado para tentar obter uma confissão da mulher, mas a proposta foi rejeitada por promotores e tribunais alemães, que decidiram manter o foco em Brueckner.

Ainda segundo a imprensa portuguesa, testemunhas relataram ter visto a mulher bebendo perto do Ocean Club, local onde Madeleine desapareceu, e ouviram discussões no dia seguinte. Uma vizinha teria escutado o marido gritando “Por que você a trouxe?”, o que reforçou as suspeitas da polícia local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp