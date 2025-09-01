Suspeito de roubar carro com três crianças dentro provoca colisão em cruzamento nos EUA; veja

Um suspeito de roubar um carro com três crianças dentro provocou um acidente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante fuga da polícia, o homem atravessou um cruzamento e colidiu com outro veículo a mais de 100 km/h.



Mesmo com o forte impacto da batida, o indivíduo conseguiu fugir a pé . Uma pessoa foi detida na sequência do ocorrido, mas não há confirmações da relação com o caso.