Suspeito de roubar carro com três crianças dentro provoca colisão em cruzamento nos EUA; veja
Motorista estava a mais de 100 km/h, quando atingiu outro veículo e conseguiu fugir a pé
Um suspeito de roubar um carro com três crianças dentro provocou um acidente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante fuga da polícia, o homem atravessou um cruzamento e colidiu com outro veículo a mais de 100 km/h.
Mesmo com o forte impacto da batida, o indivíduo conseguiu fugir a pé. Uma pessoa foi detida na sequência do ocorrido, mas não há confirmações da relação com o caso.
Últimas