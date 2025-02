Policiais encontraram corpos de Gene Hackman e da esposa ‘mumificados’, diz jornal As autoridades classificaram as mortes como “suspeitas” e determinaram a necessidade de uma investigação Internacional|Do R7 27/02/2025 - 17h25 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A causa oficial das mortes ainda será determinada por um médico legista Reprodução/Redes Sociais

Um novo relatório da polícia de Santa Fé, no Novo México (EUA), revelou detalhes da morte do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa. Segundo o documento, os corpos do casal apresentavam sinais de mumificação quando foram encontrados.

De acordo com o jornal New York Post, funcionários responsáveis pela manutenção da mansão descobriram os corpos ao entrar na casa. Eles relataram que não viam o casal há pelo menos duas semanas. Os policiais que atenderam à ocorrência observaram que Hackman e Arakawa tinham sinais evidentes de decomposição, incluindo inchaço facial e mumificação nas mãos e pés.

O corpo de Hackman foi encontrado em uma das salas da casa, próximo a um par de óculos de sol, enquanto Arakawa estava caída no chão do banheiro próximo à entrada da residência.

As autoridades classificaram as mortes como “suspeitas” e determinaram a necessidade de uma investigação. A porta da residência estava aberta e destrancada, segundo os funcionários da mansão.

‌



No local onde Arakawa foi encontrada, havia um frasco de comprimidos aberto e remédios espalhados pelo cômodo. Além disso, um aquecedor preto estava posicionado perto da cabeça dela. Um dos policiais levantou a hipótese de que o aparelho poderia ter tombado caso ela tenha caído abruptamente.

O cão do casal, da raça pastor alemão, foi encontrado morto dentro do armário do banheiro, próximo a Arakawa. Outros dois cães estavam vivos – um dentro da residência e outro na área externa da propriedade.

‌



Os bombeiros que foram ao local não encontraram indícios de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento. A causa oficial das mortes ainda será determinada por um médico legista.