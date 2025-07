Policiais russos que recusaram propina são premiados com o mesmo valor que receberiam do crime Primeiro semestre de 2025 registrou 767 crimes relacionados à corrupção em Rostov Internacional|Do R7 23/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Policiais em Rostov, Rússia, são premiados com o valor da propina que recusaram.

A medida foi anunciada para combater a corrupção e incentivar posturas éticas.

Além das recompensas, autoridades processam criminalmente quem oferece subornos.

No primeiro semestre de 2025, Rostov registrou 767 crimes de corrupção, com 260 casos de suborno interrompidos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nos últimos dois meses, mais de 25 casos de suborno foram investigados em Rostov Pixabay

Policiais da região de Rostov, na Rússia, passaram a ser premiados com o mesmo valor de propina que recusaram. A medida foi anunciada por Alexander Rechitsky, chefe da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Rússia para a região, como parte de uma política anticorrupção. A prática visa reforçar a postura firme das autoridades contra o suborno.

De acordo com Rechitsky, a devolução do dinheiro oferecido como propina aos policiais ocorre como uma forma de reconhecimento pela recusa em se envolver em atos ilegais. “Introduzimos essa prática recentemente como um incentivo para os policiais, demonstrando a importância de uma postura ética e firme no combate à corrupção”, afirmou o chefe da Diretoria.

Além disso, as autoridades russas não estão apenas premiando os policiais que recusam subornos, mas também processando criminalmente aqueles que oferecem as propinas. Nos últimos dois meses, mais de 25 casos de suborno foram investigados, com base no Artigo 291 do Código Penal da Rússia. Este artigo trata do oferecimento de suborno, e as investigações estão em andamento para punir os responsáveis.

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 767 crimes relacionados à corrupção em Rostov. Além disso, 260 casos de suborno foram interrompidos, sendo que 135 desses foram identificados diretamente por funcionários do Ministério de Assuntos Internos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp