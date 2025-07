TRE suspende ação contra Marcelo Crivella no caso QG da Propina Decisão aponta falta de provas e define o fim da ação penal no tribunal; deputado diz confiar na Justiça Brasília|Do R7 23/07/2025 - 12h05 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h24 ) twitter

O deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) teve ação suspensa no TRE-RJ Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 11.07.2025

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio de Janeiro suspendeu a ação penal que corria contra o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) em esquema de corrupção que ficou conhecido como “QG da Propina”.

A decisão foi confirmada na terça-feira (22) pela juíza Kátia Junqueira. A magistrada considera que faltam provas nas denúncias apresentadas contra Crivella no período em que ele era prefeito fluminense.

“O que se tem nos autos é uma hipótese investigativa lastreada única e exclusivamente em acordo de colaboração premiada, o que não é suficiente para o prosseguimento da persecução penal”, diz trecho da decisão assinada por Junqueira.

A juíza também aponta que a situação de Crivella traz brechas ligadas às declarações de colaboradores premiados. Essas denúncias incluíram o político na ação, mas as delações não foram comprovadas.

A decisão emitida é temporária, alcançando o julgamento de habeas corpus ligado ao político. Ao comentar a divulgação da magistrada, a Crivella disse confiar na Justiça.

“Deus é justo. Com toda resiliência e humildade, confio em Deus e na Justiça”, afirma o parlamentar.

