Policiais são acusados de agredir idoso de 93 anos com spray de pimenta e taser na Inglaterra Dois agentes são julgados por uso de força excessiva contra Donald Burgess, um idoso com deficiência física Internacional|Do R7 20/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h38 )

Reprodução/X/@TRobinsonNewEra

Dois policiais, Stephen Smith e Rachel Comotto, estão sendo julgados por usar força excessiva, com aplicação de spray de pimenta e taser, contra Donald Burgess, um idoso de 93 anos com deficiência física, em um asilo em East Sussex, na Inglaterra.

O incidente ocorreu em 21 de junho de 2022, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência para conter Burgess, que havia sido visto ameaçando com uma faca de mesa uma funcionária do asilo onde ele reside, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

O caso foi gravado pelas câmeras corporais dos policiais. Nas imagens, é possível ver o momento em que o idoso, que estava em uma cadeira de rodas enquanto segurava uma pequena faca, é atingido no rosto com spray de pimenta, golpeado com um cassetete e atingido por um taser (assista abaixo).

A promotoria do caso disse que os policiais não tentaram dialogar com a equipe do asilo ou explicar a Burgess o motivo de sua presença. Em vez disso, Smith teria dito: “Você quer largar a faca ou ser atingido por um jato de água ou um choque elétrico? Essas são as opções”.

Jarvis afirmou que a força usada foi “injustificada e ilegal” e que Burgess, um homem idoso e vulnerável com problemas de saúde como diabetes e doença da artéria carótida, não representava uma ameaça iminente, especialmente por sua mobilidade reduzida.

Burgess foi internado após o incidente, contraiu Covid-19 e faleceu 22 dias depois. A promotoria esclareceu que os policiais não são responsabilizados pela morte do idoso, mas pelas agressões.

Smith enfrenta duas acusações de agressão com spray de pimenta e cassetete, enquanto Comotto, uma acusação relacionada ao uso do taser. Ambos negam. O julgamento deve ocorrer nesta terça-feira (20), segundo o The Guardian.

