Policiais se vestem de Batman e Robin para prender suspeitos de golpe em Londres Operação inusitada na Ponte de Westminster usou fantasias para surpreender golpistas que aplicavam jogos de azar em turistas Internacional|Do R7 13/04/2025 - 18h42 (Atualizado em 13/04/2025 - 18h42 )

Policiais se vestem de Batman e Robin para prender suspeitos de golpe em Londres Divulgação/Polícia Metropolitana de Londres

Dois policiais britânicos se fantasiaram de Batman e Robin para prender suspeitos de aplicar golpes em turistas na Ponte de Westminster, um dos pontos turísticos mais movimentados de Londres.

A ação foi filmada e compartilhada em vídeo pela própria Polícia Metropolitana de Londres. As imagens, que mostram os policiais envolvidos na operação correndo pela multidão e detendo dois suspeitos, viralizaram nas redes sociais.

Liderada pelo inspetor Darren Watson, vestido de Batman, e com apoio do policial Abdi Osman, fantasiado de Robin, a operação prendeu golpistas que operavam na ponte, que fica próxima ao Big Ben e ao Parlamento Britânico.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram identificados como Eugen Stocia, de 32 anos, e Constica-Gherorghe Barbu, de 53. Eles promoviam o “jogo dos três copos”, no qual colocam uma bola sob um de três copos, embaralham-os rapidamente e desafiam a vítima a adivinhar onde a bola está, prometendo dinheiro – na prática, o jogo é manipulado.

‌



Barbu foi condenado no Tribunal de Magistrados de Croydon e multado em 925 libras (cerca de R$ 5.800). Já Stocia, que não compareceu à audiência após receber fiança, teve um mandado de prisão emitido contra ele.

A ideia das fantasias surgiu após os golpistas começarem a reconhecer os policiais durante rondas regulares. Inspirados por um episódio natalino da série britânica Only Fools and Horses, de 1996, Watson e Osman decidiram adotar os disfarces para despistar os criminosos. “Sabíamos que precisaríamos pensar fora da caixa para surpreendê-los”, disse Watson ao jornal The Guardian.

‌



A Ponte de Westminster, conhecida por atrair multidões, é um alvo recorrente de fraudes operadas por gangues que exploram a distração dos visitantes. A prática, segundo a imprensa local, é um problema persistente na região.

Em nota, a Polícia Metropolitana celebrou o sucesso da operação e reforçou o compromisso de combater crimes na área. “Continuaremos a perseguir os envolvidos, prendê-los e levá-los aos tribunais”, afirmou o comunicado.

