Policial morre e cinco ficam feridos após ataque armado em hospital na Pensilvânia Um atirador fez reféns em uma UTI, resultando na morte de um policial e em ferimentos em outros funcionários e agentes Internacional|Do R7 23/02/2025 - 15h41 (Atualizado em 23/02/2025 - 15h41 )

Policial morre e cinco ficam feridos após ataque armado em hospital na Pensilvânia Reprodução/Pexels

Na manhã de sábado (22), um incidente aconteceu em um hospital de York, Pensilvânia, quando um homem armado fez uma equipe médica refém e abriu fogo, resultando na morte de um policial e em ferimentos em outras cinco pessoas. O atirador, de 49 anos, também perdeu a vida durante a operação policial.

O confronto teve início quando o homem, com uma arma e braçadeiras, entrou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e manteve funcionários reféns. Enquanto a polícia se preparava para uma ação de resgate, o atirador exigiu que os agentes se afastassem, ameaçando a refém, uma funcionária da unidade. A polícia cedeu à demanda para evitar a ferida, tentando estabelecer um diálogo com o agressor.

Quando o atirador deixou a UTI com a refém sob ameaça, a polícia interveio, resultando em troca de tiros. A investigação revelou que o ataque parecia ser pessoalmente direcionado à UTI, dado o histórico de contato do atirador com a unidade na semana anterior, relacionado a outro caso médico.

Apesar da gravidade do ocorrido, o hospital não registrou vítimas entre os pacientes. Susan Manko, porta-voz do UPMC Memorial, confirmou que o hospital já está seguro.

A vítima fatal foi o policial Andrew Duarte, que, segundo autoridades, sempre demonstrou dedicação e coragem em seu trabalho.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, homenageou Duarte, destacando sua bravura, enquanto a Ordem Fraternal da Polícia também lamentou a perda de um “herói” que dedicou sua vida ao serviço público.