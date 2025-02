Ônibus é atingido por tiros durante tiroteio no Complexo de Israel, na zona norte do Rio

Um ônibus da viação Limousine Carioca foi atingido por tiros na tarde desta quarta-feira (12) durante um tiroteio no Complexo de Israel, na zona norte do Rio , na tarde desta quarta-feira (12). A comunidade é alvo de uma ação policial que faz buscas pelo traficante Peixão.

Segundo os relatos, o coletivo trafegava na linha Vermelha em direção a Duque de Caxias no momento dos disparos. Dois passageiros ficaram feridos por estilhaços e foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Eles passam bem. Imagens cedidas ao R7 mostram o vidro traseiro do veículo estourado e janelas quebradas.

De acordo com a Semove (Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro), o coletivo fazia a linha 112C (Central do Brasil x Caxias). A entidade lamentou que passeiros e colaboradores passem por mais um episódio de violência.