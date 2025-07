Por que a situação de bases russas com submarinos nucleares após terremoto é um mistério Autoridades russas não forneceram atualizações sobre a situação da frota nuclear, que conta com cerca de 600 navios e cinco submarinos Internacional|Do R7 31/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A principal base de submarinos nucleares da Rússia no Pacífico está em situação incerta após um terremoto de magnitude 8,8 na Península de Kamchatka.

Autoridades russas não confirmaram danos ou impactos nas instalações militares, que são fechadas ao público.

Vídeos locais mostram deslizamentos e inundações em áreas costeiras, mas o Kremlin afirma que não houve mortes na Rússia.

A base de Rybachiy é estratégica para a dissuasão nuclear de Moscou, enfatizando a atenção do governo aos desdobramentos do terremoto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tremor na base submarina de Rybachiy ocorre em um momento de vulnerabilidade da Marinha russa Google Earth

A condição da principal base de submarinos nucleares da Rússia no Pacífico continua incerta após o terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a Península de Kamchatka na madrugada de terça-feira (29). A base de Rybachiy, que abriga e constrói submarinos da classe Borei, está localizada dentro da Baía de Avacha, a cerca de 120 quilômetros do epicentro do tremor.

O complexo militar faz parte da cidade de Vilyuchinsk, uma área fechada ao público por abrigar instalações sensíveis da Frota do Pacífico. Por isso, não há informações sobre possíveis danos estruturais ou impactos em embarcações russas. Satélites também não conseguiram captar imagens da área devido à intensa cobertura de nuvens na região.

A Frota do Pacífico da Rússia conta com aproximadamente 600 navios e cinco submarinos da classe Borei, projetados para operar com ogivas nucleares. Embora a maioria da frota tenha como porto de origem Vladivostok, a base em Kamchatka é considerada estratégica por sua localização e infraestrutura.

Vídeos registrados por moradores mostram deslizamentos de pedras em penhascos e ondas invadindo áreas costeiras.

The 8.8 magnitude earthquake in Russia generated a tsunami alert for the ENTIRE Pacific coast

Em Severo-Kurilsk, uma fábrica de processamento de peixes foi inundada. Em Petropavlovsk-Kamchatskiy, cidade próxima à base, um jardim de infância desabou e várias pessoas ficaram feridas. Cirurgiões de um hospital continuaram uma operação mesmo com o tremor em andamento, segundo imagens divulgadas por veículos locais.

Apesar da alta magnitude do tremor, o Kremlin afirmou que não houve mortes em território russo. Ex-integrantes da Marinha russa sugeriram nas redes sociais que as instalações militares foram projetadas para resistir até mesmo a explosões nucleares, mas não há confirmação oficial sobre o estado das bases.

O episódio ocorre em um momento de vulnerabilidade da Marinha russa, que perdeu diversas embarcações da Frota do Mar Negro em ataques ucranianos desde o início da guerra. A base de Rybachiy representa um dos principais ativos da capacidade de dissuasão nuclear de Moscou, o que amplia a atenção do Kremlin sobre os desdobramentos do terremoto.

O tremor também provocou alertas de tsunami no Japão, no Havaí e na costa oeste dos Estados Unidos. No Japão, cerca de 2 milhões de pessoas foram orientadas a evacuar áreas costeiras. No Havaí, ondas de até 1,5 metro atingiram as ilhas.

Até o momento, autoridades russas não forneceram atualizações sobre a situação da base de Rybachiy ou sobre eventuais impactos na Frota do Pacífico.

