Por que zoológico privado do homem mais rico da Índia enfrenta investigação Inquérito irá analisar a forma de aquisição dos animais e possíveis violações das leis de vida selvagem Internacional|Do R7 01/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Suprema Corte da Índia abriu uma investigação sobre o zoológico privado da família Ambani, o Vantara, devido a denúncias de aquisição ilegal de animais e maus-tratos.

A Equipe Especial de Investigação, composta por quatro juízes aposentados, analisará possíveis violações da legislação de vida selvagem e suspeitas de lavagem de dinheiro.

O Vantara abriga cerca de 2.000 espécies, incluindo 200 elefantes e 300 grandes felinos, e é considerado o maior espaço de reabilitação de vida selvagem do mundo.

A administração do zoológico nega qualquer irregularidade e se defende apresentando seu compromisso com a transparência e o bem-estar dos animais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi inaugurou Vantara em março deste ano Reprodução/X

A Suprema Corte da Índia determinou a abertura de uma investigação sobre o zoológico particular da família Ambani, um dos maiores centros de vida selvagem do mundo, após denúncias de aquisição ilegal de animais, maus-tratos e possíveis irregularidades financeiras. O local, chamado Vantara, pertence a Anant Ambani, filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia.

A decisão foi tomada na última terça-feira (26) e levou em conta petições de interesse público que apontavam falhas de autoridades na fiscalização. Os juízes afirmaram que não existem provas que sustentem as acusações, mas consideraram necessário formar uma Equipe Especial de Investigação com quatro magistrados aposentados para apurar os fatos. O relatório deve ser entregue até 12 de setembro e a próxima audiência está marcada para o dia 15.

O inquérito irá analisar a forma de aquisição dos animais, com destaque para os elefantes, possíveis violações das leis de vida selvagem, suspeitas de lavagem de dinheiro e a adequação climática e geográfica do abrigo, que fica no estado de Gujarat, próximo à maior refinaria de petróleo do mundo, também de propriedade do grupo Reliance.

Vantara ocupa uma área de mais de 1.400 hectares e abriga cerca de 2.000 espécies, incluindo 200 elefantes, 300 grandes felinos, 300 herbívoros e 1.200 répteis, segundo informações divulgadas pela imprensa local. O centro é fechado ao público e se apresenta como o maior espaço de reabilitação de vida selvagem do mundo.

‌



Em comunicado, a administração de Vantara negou irregularidades. “A Vantara continua comprometida com a transparência, a compaixão e o cumprimento integral da lei. Nossa missão e foco continuam sendo o resgate, a reabilitação e o cuidado de animais”, declarou a direção, sem mencionar diretamente as acusações.

Apesar da inauguração pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em março deste ano, que descreveu a iniciativa como “verdadeiramente louvável”, o zoológico tem sido alvo de críticas de conservacionistas e de protestos. No mês passado, a transferência da elefanta Mahadevi, que viveu por três décadas em um local na cidade de Kolhapur, no estado de Maharashtra, gerou manifestações violentas. O governo estadual já anunciou que vai recorrer à Suprema Corte para reaver o animal.

‌



Vantara também esteve associado a eventos privados da família Ambani. O espaço foi um dos cenários das luxuosas celebrações pré-casamento de Anant Ambani, que reuniram políticos, empresários e estrelas de cinema indiano no ano passado.

Perguntas e Respostas Qual é a razão da investigação sobre o zoológico privado da família Ambani? A Suprema Corte da Índia determinou a abertura de uma investigação sobre o zoológico particular da família Ambani, chamado Vantara, após denúncias de aquisição ilegal de animais, maus-tratos e possíveis irregularidades financeiras. Quem é o proprietário do zoológico Vantara? O zoológico Vantara pertence a Anant Ambani, filho de Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia. Quando foi tomada a decisão sobre a investigação? A decisão foi tomada na última terça-feira, dia 26, e levou em conta petições de interesse público que apontavam falhas na fiscalização por parte das autoridades. O que a Suprema Corte decidiu sobre as acusações? Os juízes afirmaram que não existem provas que sustentem as acusações, mas consideraram necessário formar uma Equipe Especial de Investigação com quatro magistrados aposentados para apurar os fatos. Qual é o prazo para a entrega do relatório da investigação? O relatório da investigação deve ser entregue até o dia 12 de setembro, e a próxima audiência está marcada para o dia 15. Quais aspectos serão analisados na investigação? O inquérito irá analisar a forma de aquisição dos animais, especialmente os elefantes, possíveis violações das leis de vida selvagem, suspeitas de lavagem de dinheiro e a adequação climática e geográfica do abrigo, localizado no estado de Gujarat. Quantas espécies e animais estão abrigados no zoológico Vantara? O zoológico ocupa uma área de mais de 1.400 hectares e abriga cerca de 2.000 espécies, incluindo 200 elefantes, 300 grandes felinos, 300 herbívoros e 1.200 répteis. O zoológico Vantara é aberto ao público? Não, o centro é fechado ao público e se apresenta como o maior espaço de reabilitação de vida selvagem do mundo. Como a administração de Vantara se posicionou em relação às acusações? A administração de Vantara negou irregularidades e afirmou que continua comprometida com a transparência, a compaixão e o cumprimento da lei, sem mencionar diretamente as acusações. Qual foi a reação do primeiro-ministro da Índia em relação ao zoológico? O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inaugurou o zoológico em março deste ano e descreveu a iniciativa como "verdadeiramente louvável". Quais críticas o zoológico Vantara tem enfrentado? O zoológico tem sido alvo de críticas de conservacionistas e protestos, especialmente após a transferência da elefanta Mahadevi, que gerou manifestações violentas. O zoológico Vantara já foi associado a eventos da família Ambani? Sim, Vantara esteve associado a eventos privados da família Ambani, incluindo as luxuosas celebrações pré-casamento de Anant Ambani, que reuniram políticos, empresários e estrelas do cinema indiano no ano passado.

