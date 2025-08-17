Logo R7.com
Conheça Dinho, hipopótamo que passa por tratamento dentário raro no zoológico de Campinas

Veterinários realizam cirurgia complexa no animal de 16 anos que apresentava sinais de dor e perda de apetite

Zapping|Do R7

Dinho, um hipopótamo de 16 anos que reside no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, precisou de um tratamento dentário raro. Após mostrar sinais de dor e perda de apetite, a equipe veterinária do zoológico identificou a necessidade de tratar a polpa dentária exposta. "Para realizar tal procedimento, é necessário um especialista", afirmou Gabriela, chefe do departamento de medicina veterinária. O veterinário Roberto Fec, único especialista em odontologia de animais selvagens na América Latina, conduziu a cirurgia. Uma equipe de 16 pessoas colaborou na execução da anestesia e na operação, que durou cerca de uma hora e meia. Após a cirurgia, Dinho recebeu uma dieta balanceada para auxiliar em sua recuperação.

  • animal-silvestre

