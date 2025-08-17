Conheça Dinho, hipopótamo que passa por tratamento dentário raro no zoológico de Campinas

Dinho, um hipopótamo de 16 anos que reside no Bosque dos Jequitibás, em Campinas, precisou de um tratamento dentário raro. Após mostrar sinais de dor e perda de apetite, a equipe veterinária do zoológico identificou a necessidade de tratar a polpa dentária exposta. "Para realizar tal procedimento, é necessário um especialista", afirmou Gabriela, chefe do departamento de medicina veterinária. O veterinário Roberto Fec, único especialista em odontologia de animais selvagens na América Latina, conduziu a cirurgia. Uma equipe de 16 pessoas colaborou na execução da anestesia e na operação, que durou cerca de uma hora e meia. Após a cirurgia, Dinho recebeu uma dieta balanceada para auxiliar em sua recuperação.