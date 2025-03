Primeiro urso pardo a passar por cirurgia cerebral acorda de hibernação ‘feliz e saudável’ Filhote Boki, submetido a procedimento pioneiro no Reino Unido, surpreende veterinários com recuperação “notável” Internacional|Do R7 13/03/2025 - 10h28 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h28 ) twitter

Boki brinca em zoológico na Inglaterra após acordar de hibernação que sucedeu cirurgia Divulgação/Wildwood Trust

O filhote Boki, o primeiro urso pardo a passar por uma cirurgia cerebral na história, acordou da hibernação com uma recuperação impressionante, descrita pelos cuidadores como “notável”.

A operação, feita em outubro do ano passado, foi conduzida no Wildwood Trust, uma instituição de caridade dedicada à conservação situada perto de Canterbury, no sudeste da Inglaterra.

Após meses de expectativa, Boki, agora com três anos, emergiu do período de “sono de inverno” nesta quinta-feira (13) com uma aparência “brilhante, feliz e saudável”, segundo os responsáveis pelo zoológico.

Boki sofria de hidrocefalia, uma condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no cérebro, que lhe causava convulsões. Antes da hibernação, ele foi submetido a um procedimento inovador.

‌



Durante a cirurgia, que durou quase seis horas, foi instalado um stent entre o cérebro e o abdômen do urso para drenar o excesso de fluido, uma intervenção que os veterinários temiam ser indispensável para sua sobrevivência no período de repouso invernal.

“Ele está com uma aparência brilhante, feliz e saudável, e não vimos nenhum sinal negativo nele. Todos os traços de personalidade ainda estão lá. Ele ainda é o mesmo velho Boki que amamos”, disse Jon Forde, do Wildwood Trust, à agência de notícias AFP.

‌



Boki foi o primeiro urso pardo a passar por uma cirurgia cerebral Divulgação/Wildwood Trust

Um inverno de crescimento

Boki foi adotado pelo zoológico em dezembro de 2022 da Reserva Animal Selvagem de Port Lympne, no Reino Unido, após ser rejeitado por sua mãe. Sua primeira hibernação ocorreu logo depois da cirurgia.

Durante o período, ele perdeu cerca de 30 quilos, algo que os cuidadores atribuem ao crescimento natural do filhote enquanto hiberna. “Achamos que muita energia foi usada para isso. Nosso primeiro trabalho agora será colocar algum peso de volta nele”, disse Forde à BBC.

‌



Antes das convulsões, o filhote vinha sendo integrado a dois ursos adultos, Fluff e Scruff, como parte de um esforço para ensiná-lo os “comportamentos de urso”. Esse processo precisou ser interrompido por causa da condição de saúde do animal, mas os tratadores planejam retomá-lo em breve.

Mark Habben, chefe de operações do zoológico, disse à BBC que a transformação de Boki é um marco. “Ele voltou a ser o Boki que conhecemos. É como se ele tivesse esquecido que fez uma operação”.

Ele alerta, no entanto, que a reintrodução aos outros ursos exige cautela. “Isso envolverá brincadeiras barulhentas, que queremos minimizar nesses estágios iniciais do pós-operatório”, explicou. A equipe planeja monitorá-lo de perto nos próximos meses e, se tudo correr bem, realizar essa integração gradualmente.

Para os cuidadores, os sinais até agora são “muito positivos”. “É uma transformação notável”, disse Habben.