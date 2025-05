Entenda como os americanos estão alugando galinhas em meio a crise dos ovos Prática vem se popularizando no país com a falta do alimento Internacional|Do R7 02/05/2025 - 16h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h29 ) twitter

As galinhas são criadas soltas na casa de quem as aluga Reprodução de video/Rent The Chicken

Em vez de comprar uma dúzia de ovos no supermercado, os norte-americanos estão alugando galinhas para criá-las em casa. A prática está se tornando cada vez mais popular como uma alternativa caseira e, por que não, divertida para obter ovos frescos.

Empresas especializadas, como a Rent the Chicken e a Farmer Joe’s Gardens, oferecem pacotes que incluem galinhas adultas, galinheiro móvel, ração, bebedouros e comedouros, além de suporte durante toda a temporada de locação, que costuma ir da primavera ao fim do verão no hemisfério norte.

O aluguel funciona de forma simples: o cliente recebe em casa galinhas com idade entre seis meses e dois anos, prontas para botar ovos, além de toda a estrutura necessária. Em troca, basta fornecer água, comida e realizar a limpeza periódica do espaço. Em média, cada galinha produz um ovo a cada um ou dois dias. Quando o verão termina, as empresas recolhem os animais e os levam de volta para suas fazendas.

A motivação principal dos clientes não é exatamente a economia, já que o aluguel de duas galinhas custa US$ 500 (cerca de R$ 2,7 mil) por seis meses, no pacote mais barato oferecido pelas empresas. O que atrai os americanos é o desejo de consumir alimentos mais frescos e saber exatamente a origem do que colocam à mesa. A alta no preço e a falta de ovos nos mercados após surtos de gripe aviária impulsionaram ainda mais essa procura por fontes “locais”, ou seja, do próprio quintal.

Para muitas famílias, a experiência vai além da alimentação. Algumas pessoas nomeiam as galinhas, criam jogos e até organizam brincadeiras com os filhos. O vínculo com os animais é tão forte que há quem peça os mesmos exemplares ano após ano. Há também a opção de adquirir os animais após o fim do contrato. Segundo relatos, os ovos colhidos no dia têm sabor e textura superiores aos comprados em supermercados.

A popularidade do aluguel cresceu drasticamente. A Rent the Chicken relatou aumento de 20% nas locações e um salto de cinco vezes nas consultas online. Já a Easy Chicken, que fabrica galinheiros personalizados, viu suas vendas aumentarem 70%. A procura começou cedo em 2025, com muitas reservas feitas já em janeiro.

Apesar do entusiasmo, especialistas em saúde alertam para os riscos de contaminação por gripe aviária. Recomenda-se manter as galinhas longe de aves selvagens, estar atento a sinais de doenças e lavar bem as mãos após qualquer contato com os animais ou seus utensílios.

As empresas, por sua vez, se comprometeram a manter padrões de biossegurança, separando as aves alugadas de outras criações. Além disso, permitem que clientes desistam a qualquer momento do serviço com a retirada antecipada das galinhas.

