Putin diz estar 'aberto ao diálogo' com Trump para dar um fim na guerra da Ucrânia O presidente da Rússia falou sobre o assunto horas antes da posse de Donald Trump Internacional|Do R7 20/01/2025 - 13h01 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h07 )

Donald Trump diz que vai debater guerra na Ucrânia em reunião com Vladimir Putin

Momentos antes da posse de Donald Trump nesta segunda-feira (20), o presidente da Rússia, Vladimir Putin declarou estar “aberto ao diálogo” para alcançar uma “paz duradoura” no conflito contra a Ucrânia.

A declaração ocorre quase três anos após Putin ordenar a invasão militar à Ucrânia, em fevereiro de 2022. “Também estamos abertos ao diálogo com o novo governo americano sobre o conflito ucraniano”, afirmou Putin durante uma reunião com ministros, transmitida pela televisão estatal russa.

Com a posse de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos deve adotar uma postura diferente em relação à guerra na Ucrânia, possivelmente influenciando os rumos do conflito. Trump já havia prometido que sua política externa seria caracterizada por uma abordagem mais isolacionista e pragmática, particularmente em relação à Rússia e à Ucrânia.

Em dezembro, ainda no contexto do conflito, Putin indicou estar disposto a negociar com Trump, acreditando ser possível alcançar um acordo com o novo líder americano. Trump, que se autodenomina um “mestre em negociação” e autor do livro Trump: A Arte da Negociação, garantiu que resolveria o conflito rapidamente, embora não tenha detalhado seus planos. Suas declarações levantaram a possibilidade de acordos que poderiam enfraquecer a posição da Ucrânia no cenário internacional.

Durante uma sessão de perguntas e respostas, Putin reiterou sua disposição para um encontro com Trump, mas apresentou condições, como a renúncia da Ucrânia às suas ambições de adesão à Otan. Especialistas interpretam essa postura como uma tentativa de Putin de negociar um compromisso que enfraqueceria a soberania ucraniana.