Quem é o americano enviado a hospital psiquiátrico na Rússia por agressão contra policial

Joseph Tater, de 46 anos, foi internado em hospital psiquiátrico na Rússia após agressão contra policial Reprodução/X/@tassagency_en

Um tribunal de Moscou, na Rússia, decidiu na segunda-feira (14) que o norte-americano Joseph Tater, de 46 anos, será internado em um hospital psiquiátrico para tratamento compulsório. Ele foi acusado de agredir uma policial em agosto de 2024.

A decisão, baseada em avaliações médicas que apontaram transtornos mentais, foi anunciada após uma audiência a portas fechadas no Tribunal Meshchansky, segundo informações da agência de notícias AFP e da estatal russa TASS.

De acordo com a juíza Oksana Goryunova, Tater foi considerado mentalmente incapaz no momento do crime, o que levou à suspensão de punições criminais e à ordem de internação em uma unidade psiquiátrica com supervisão intensiva.

A advogada de Tater, Polina Vlasyuk, disse que apelará da decisão, insistindo que seu cliente é mentalmente são e que as acusações deveriam ser retiradas. “O tribunal decidiu liberar nosso cliente de novas punições, mas determinou medidas médicas coercitivas”, declarou à TASS.

‌



O caso começou em 12 de agosto de 2024, quando Tater chegou ao Hotel Radisson, em Moscou, e se envolveu em um desentendimento com funcionários após se recusar a fornecer informações sobre sua residência anterior. A polícia foi chamada, e ele foi detido.

Na delegacia, Tater teria agarrado com força o braço de uma policial, o que levou à abertura de um processo criminal por agressão a uma autoridade, crime que pode render até cinco anos de prisão na Rússia. Antes disso, ele já havia sido condenado a 15 dias de prisão por vandalismo de menor gravidade.

‌



Avaliações psiquiátricas realizadas no Centro Nacional de Pesquisa Médica VP Serbsky, em Moscou, diagnosticaram Tater com um transtorno mental, apontando comportamentos como “tensão, impulsividade e ideias delirantes”, incluindo sensação de perseguição.

Durante uma audiência no ano passado, Tater chegou a afirmar que rejeitava sua cidadania americana e que estava sendo rastreado pela CIA, a agência de espionagem dos Estados Unidos, segundo a AFP.

‌



A defesa destacou que Tater tem dois filhos dependentes nos Estados Unidos, nascidos em 2009 e 2013, e questionou a necessidade de internação. Apesar disso, ele será transferido em breve para a unidade psiquiátrica, onde já esteve antes do julgamento.

