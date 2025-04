Trump classifica como 'um erro' ataque russo que deixou 40 mortos na Ucrânia No total, 140 pessoas ficaram feridas devido à ofensiva no último domingo (13); duas crianças estão entre as vítimas

Mundo Record News|Do R7 14/04/2025 - 15h17 (Atualizado em 14/04/2025 - 15h17 ) twitter

