Soldado russo é condenado a 15 anos de prisão por se render à Ucrânia Tribunal militar aplica pena por deserção e rendição voluntária, no primeiro caso do tipo desde a introdução do crime em 2022 Internacional|Do R7 15/04/2025 - 08h24 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h02 )

Imagem de arquivo mostra um militar russo com as mãos algemadas Divulgação/Ministério da Defesa da Rússia

Um tribunal militar na ilha de Sacalina, no Extremo Oriente da Rússia, condenou um soldado a 15 anos de prisão em uma colônia penal de segurança máxima. O homem, identificado como Roman Ivanishin, foi acusado de se render voluntariamente à Ucrânia.

A sentença, anunciada nesta terça-feira (15), é a primeira do tipo desde que o crime de rendição voluntária foi introduzido no Código Penal Russo, em setembro de 2022, segundo os jornais russos Novaya Gazeta e Kommersant.

Ex-veterano das guerras na Chechênia, Ivanishin servia em uma brigada na região de Donetsk, leste da Ucrânia, desde 2022. Ele teria se entregado às forças ucranianas em 10 de junho de 2023, na mesma região.

Vídeos divulgados na internet mostraram Ivanishin criticando a campanha militar russa e incentivando outros soldados a desertarem, embora não esteja claro se ele falou sob coação, de acordo com o Kommersant.

‌



Capturado pelos ucranianos, Ivanishin foi devolvido à Rússia em janeiro de 2024, durante uma troca de prisioneiros que também libertou outros 246 militares russos. Ao chegar em Sacalina, ele foi detido e passou a ser investigado.

Durante o julgamento, realizado a portas fechadas, a promotoria pediu 16 anos de prisão, enquanto a defesa alegou falta de provas e buscou a absolvição. Ivanishin, que também foi destituído de sua patente de sargento júnior, negou todas as acusações, segundo o Novaya Gazeta.

