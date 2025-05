Quem é o ator banido do tapete vermelho de Cannes por acusações de estupro Theo Navarro-Mussy, acusado por três ex-parceiras, foi proibido de comparecer ao festival nesta quinta-feira (15) Internacional|Do R7 15/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Theo Navarro-Mussy é acusado de estupro por três ex-parceiras Reprodução/X/@Variety

O Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira (15) a proibição do ator francês Theo Navarro-Mussy, de 34 anos, de participar do tapete vermelho na estreia do filme Dossier 137, dirigido por Dominik Moll, que compete na seleção principal do evento.

A decisão foi tomada devido a acusações de estupro feitas por três ex-parceiras do ator em 2018, 2019 e 2020. A informação foi publicada primeiro pela revista francesa Télérama, e mais tarde confirmada por outros veículos internacionais.

Navarro-Mussy, conhecido por seu papel no drama médico Hippocrate, interpreta um policial em Dossier 137. As denúncias contra ele foram arquivadas no último mês por falta de provas, mas as três mulheres planejam recorrer da decisão e iniciar uma ação civil, segundo a Télérama.

O diretor do festival, Thierry Frémaux, confirmou à revista que a exclusão do ator se deve ao recurso em andamento. A decisão foi corroborada pelo festival em contato com a agência de notícias AFP.

‌



A medida reflete uma postura mais rígida de Cannes em relação a casos de agressão sexual, alinhando-se ao César, o maior prêmio do cinema francês, que desde janeiro de 2023 veta indicados condenados ou investigados por esse tipo de crime.

Frémaux disse que a exclusão de Navarro-Mussy está vinculada ao andamento do processo judicial, embora o advogado do ator tenha negado a existência de um recurso formal, afirmando que não foi notificado.

‌



Navarro-Mussy, por sua vez, nega as acusações, mas afirmou à Télérama que compreende a decisão do festival. “Já me expliquei ao sistema judiciário e, neste momento, fui inocentado”, declarou.

O diretor Dominik Moll, cujo filme anterior, A Noite dos 12, abordou a violência contra mulheres, disse à AFP que desconhecia as alegações ao escalar Navarro-Mussy e que “nada aconteceu” durante as filmagens. Moll reforçou sua sensibilidade ao tema.

‌



A decisão ocorre em um contexto de crescente escrutínio sobre abusos na indústria do entretenimento francesa, segundo o jornal britânico The Guardian. Um inquérito parlamentar, concluído no último mês, apontou que o abuso de artistas é “endêmico” no setor.

Recentemente, o ator Gérard Depardieu, de 76 anos, foi condenado por agredir sexualmente duas mulheres em um set em 2021. Além disso, em 2023, o festival enfrentou críticas pela escolha de Jeanne du Barry, estrelado por Johnny Depp, para abrir o evento, devido às polêmicas envolvendo o ator e sua ex-esposa, Amber Heard.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp