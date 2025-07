Quem foi Sergei Magnitsky, advogado que dá nome à lei dos EUA usada contra Moraes Advogado tributário expôs uma fraude de membros do Ministério do Interior da Rússia equivalente a US$ 230 milhões Internacional|Do R7 30/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O governo dos EUA sancionou Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, que homenageia Sergei Magnitsky.

Magnitsky foi um advogado que expôs fraudes no Ministério do Interior da Rússia, levando à sua prisão em 2008.

Durante a prisão, ele sofreu tortura e maus-tratos, e morreu em 2009, com o governo afirmando que ele tinha insuficiência cardíaca.

Uma investigação russa concluiu que sua prisão foi ilegal e que houve negligência médica que contribuiu para sua morte. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Magnitsky foi preso em 2008 após denunciar fraudes de autoridades russas VOA/Wikimedia Commons

O governo dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira (30) o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. O nome da lei faz referência a Sergei Magnitsky, um advogado tributário que expôs fraude envolvendo integrantes do Ministério do Interior da Rússia.

Em 2007, a polícia russa confiscou documentos do fundo Hermitage Capital Management, fundado pelo investidor americano William Browlder. A empresa enfrentava uma batalha judicial na Rússia, quando contratou a firma para qual Magnitsky trabalhava.

Durante as investigações, o advogado tributário identificou que criminosos transferiram fraudulentamente a propriedade de três subsidiárias do fundo para si mesmos, em um desvio calculado em US$ 230 milhões. No entanto, os “novos proprietários” alegaram débitos fiscais e foram reembolsados naquele valor. Magnitsky, por sua vez, foi preso sob a acusação de evasão fiscal pelo governo.

Na prisão, há indícios de ter sofrido tortura e maus-tratos. O advogado morreu na prisão em 2009, aos 37 anos, um pouco menos de um ano desde seu encarceramento.

À época, o governo russo disse que ele morreu de insuficiência cardíaca.

Uma investigação conduzida pelo Conselho de Direitos Humanos da Rússia concluiu que o advogado foi preso ilegalmente e sem direito à justiça. Um trecho do relatório aponta que:

“O Conselho concluiu que a prisão e a detenção de Sergei Magnitsky foram ilegais; que ele foi privado de acesso à justiça pelos tribunais e procuradores da Federação Russa; que foi investigado pelos mesmos agentes da lei que ele havia acusado de roubar empresas do Hermitage Fund e de obter ilegalmente um reembolso tributário fraudulento de US$ 230 milhões; que foi privado de cuidados médicos necessários enquanto estava sob custódia; que foi espancado por 8 guardas com cassetetes de borracha no último dia de sua vida; e que a equipe médica chamada para atendê-lo enquanto ele morria foi deliberadamente mantida do lado de fora de sua cela por uma hora e dezoito minutos, até que ele estivesse morto.”

Magnitsky deixou esposa e dois filhos. Após morto, ele ainda foi condenado pela justiça russa.

