Recrutamento militar na Austrália tem maior nível em 15 anos com ajuda de jogos online

Mais de 7.000 militares se juntaram à força australiana no último ano fiscal Divulgação/Leading Seaman David Cox

A Austrália registrou o maior número de recrutamentos militares em 15 anos ao investir em campanhas de divulgação direcionadas no TikTok e em jogos online. Segundo o governo, mais de 7.000 pessoas foram efetivamente alistadas no ano fiscal de 2024-25, encerrado em junho. O número de inscrições também subiu para mais de 75 mil, o maior volume em cinco anos.

O Ministro do Pessoal da Defesa, Matt Keogh, afirmou à emissora ABC que o pico de inscrições está ligado a um “alcance digital mais inteligente”. As campanhas foram direcionadas em plataformas onde se concentram os jovens que tem aptidão para o alistamento, como redes sociais e ambientes de jogos online, sobretudo os games que simulam confrontos bélicos. A estratégia também incluiu anúncios voltados para pais e professores, que têm perfis que influenciam as decisões dos candidatos, segundo o governo.

Além da propaganda digital, o governo flexibilizou critérios de entrada. Keogh destacou que, no passado, condições como acne podiam impedir alguém de se alistar, o que foi revogado neste ano fiscal. Hoje, os critérios para ingressar no Exército são ajustados conforme a função pretendida dentro das mais de 300 especialidades da Força de Defesa Australiana.

Cargos ligados a operações cibernéticas, por exemplo, passaram a exigir requisitos diferentes dos aplicados a funções em unidades de combate. Segundo Keogh, essa diferença contribuiu para aumentar a base de candidatos sem comprometer os padrões exigidos para as funções mais exigentes.

‌



A idade média dos novos recrutas foi de 23 anos. Além das mudanças nos critérios de elegibilidade, o governo também ampliou o acesso ao Plano de Propriedade de Moradia da Defesa e à ajuda com aluguel. Outra medida que impactou positivamente os números foi um bônus de A$ 40mil para retenção, o que ajudou a reduzir a taxa de desligamento para 7,9%, ante 9,4%.

Com essas ações, o efetivo em tempo integral da Força de Defesa Australiana chegou a mais de 61 mil militares. A meta do governo é atingir 69 mil até o início da próxima década. O Ministro da Defesa, Richard Marles, afirmou que manter uma força de defesa preparada é fundamental para proteger os interesses estratégicos do país.

