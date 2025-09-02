Relembre os líderes mundiais que já foram presos Líderes eleitos terminaram atrás das grades por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro ou tráfico de influência Internacional|Do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Diversos líderes mundiais foram presos por corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder.

Na Coreia do Sul, Lee Myung-bak recebeu propina e foi o quarto ex-presidente preso.

Ex-presidentes peruanos, como Ollanta Humala e Alberto Fujimori, enfrentaram detenções relacionadas à Operação Lava Jato.

Outros países da América Latina, como Panamá, Guatemala e Argentina, também tiveram dirigentes condenados por crimes diversos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alberto Fujimori (Peru) e Carlos Menem (Argentina) foram presos em seus países Reprodução/União Europeia e Leo Medvedev (Creative Commons)

Diversos líderes mundiais foram presos ao longo das últimas décadas, seja por envolvimento em corrupção, crimes contra a humanidade ou abuso de poder. Entre ex-presidentes sul-americanos e asiáticos, casos de detenção marcaram a história recente, mostrando que governantes podem ser responsabilizados judicialmente mesmo após deixarem o cargo.

Coreia do Sul

Lee Myung-bak foi presidente entre 2008 e 2013 Flickr/Korea.net

Na Coreia do Sul, Lee Myung-bak, presidente entre 2008 e 2013, foi preso em março de 2018 sob suspeita de receber propina, peculato e evasão fiscal. Ele teria recebido mais de US$ 10 milhões de empresas como a Samsung e desviado US$ 32 milhões de sua própria companhia de fabricação de peças de automóveis.

Lee se tornou o quarto ex-presidente do país a ser preso, seguindo Chun Doo-hwan (1980-1988), Roh Tae-woo (1988-1993) e Park Geun-hye (2013-2017), deposta em 2017 após escândalos de corrupção, abuso de poder e vazamento de segredos de Estado a uma colaboradora próxima.

Peru

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori, quando foi libertado da prisão Reprodução/Jornal da Record

No Peru, diversos ex-presidentes foram detidos em conexão com a Operação Lava Jato. Ollanta Humala (2011-2016) e sua esposa Nadine Heredia tiveram prisão preventiva decretada em 2017 por suspeita de lavagem de dinheiro ligada a doações não declaradas da Odebrecht.

‌



Alejandro Toledo (2001-2006) foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão em 2024 por receber propina da mesma construtora, após ter sido extraditado dos Estados Unidos em 2023.

Alberto Fujimori, que governou entre 1990 e 2000, foi preso em 2005 no Chile, extraditado ao Peru e condenado a 25 anos por crimes contra a humanidade e corrupção, recebendo posteriormente um indulto que foi revertido.

‌



Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) teve prisão preventiva decretada em 2019 por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht, enquanto Pedro Castillo (2021-2022), deposto em 2022, cumpre pena após tentar dissolver o Congresso.

Panamá

No Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) foi preso nos Estados Unidos em 2017 após investigação sobre interceptação ilegal de comunicações e corrupção, incluindo contratos superfaturados com a Odebrecht.

‌



Guatemala

Na Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015) renunciou em 2015 e foi preso por envolvimento em esquema de suborno aduaneiro conhecido como La Línea. Alfonso Portillo, também ex-presidente, cumpriu pena nos Estados Unidos por lavagem de mais de US$ 70 milhões.

Argentina

Carlos Menem foi presidente entre 1989 e 1999 Reprodução/Record

Na Argentina, Carlos Menem (1989-1999) esteve em prisão domiciliar em 2001 por tráfico de armas e posteriormente foi condenado por corrupção em dois processos distintos, cumprindo parte da pena com base no foro privilegiado. Durante a ditadura, outros líderes militares como Jorge Rafael Videla e Reynaldo Bignone foram presos e condenados por crimes contra a humanidade.

Paraguai

No Paraguai, Luis Ángel González Macchi (1999-2003) e Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) foram detidos por enriquecimento ilícito e desvio de verbas.

Uruguai

No Uruguai, Gregorio Álvarez (1981-1985) e Juan María Bordaberry (1972-1976) cumpriram penas por assassinatos e desaparecimentos políticos durante a ditadura.

Colômbia

Na Colômbia, Álvaro Uribe (2002-2010) teve prisão domiciliar em 2020 por fraude processual e suborno.

Equador

No Equador, Abdalá Bucaram (1996-1997) e Lucio Gutiérrez (2003-2005) enfrentaram prisões preventivas por corrupção e violação da Constituição.

Gustavo Noboa (2000-2003) cumpriu prisão domiciliar após investigação sobre dívidas externas.

Bolívia

Na Bolívia, Jeanine Áñez (2019-2020) cumpre pena de dez anos por golpe de Estado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Quais líderes mundiais foram presos por corrupção e outros crimes? Diversos líderes mundiais foram presos nas últimas décadas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder. Casos de detenções de ex-presidentes na América do Sul e na Ásia mostram que governantes podem ser responsabilizados judicialmente mesmo após deixarem o cargo. Quem foi Lee Myung-bak e por que ele foi preso? Lee Myung-bak foi presidente da Coreia do Sul entre 2008 e 2013. Ele foi preso em março de 2018 sob suspeita de receber propina, peculato e evasão fiscal, tendo supostamente recebido mais de US$ 10 milhões de empresas como a Samsung e desviado US$ 32 milhões de sua própria companhia de fabricação de peças de automóveis. Quais ex-presidentes peruanos enfrentaram prisão? No Peru, vários ex-presidentes foram detidos em conexão com a Operação Lava Jato. Ollanta Humala e sua esposa Nadine Heredia tiveram prisão preventiva decretada em 2017 por suspeita de lavagem de dinheiro. Alejandro Toledo foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão em 2024 por receber propina da Odebrecht. Alberto Fujimori foi preso em 2005 e condenado a 25 anos por crimes contra a humanidade e corrupção. Pedro Pablo Kuczynski e Pedro Castillo também enfrentaram problemas legais relacionados à corrupção. O que aconteceu com Ricardo Martinelli no Panamá? Ricardo Martinelli foi preso nos Estados Unidos em 2017 após investigações sobre interceptação ilegal de comunicações e corrupção, incluindo contratos superfaturados com a Odebrecht. Quais líderes guatemaltecos foram presos? Na Guatemala, Otto Pérez Molina renunciou em 2015 e foi preso por envolvimento em um esquema de suborno aduaneiro. Alfonso Portillo, outro ex-presidente, cumpriu pena nos Estados Unidos por lavagem de mais de 70 milhões de dólares. Quais foram os casos de prisão de líderes na Argentina? Na Argentina, Carlos Menem esteve em prisão domiciliar em 2001 por tráfico de armas e foi condenado por corrupção em dois processos distintos. Durante a ditadura, líderes militares como Jorge Rafael Videla e Reynaldo Bignone foram presos e condenados por crimes contra a humanidade. Quais outros países da América Latina registraram prisões de ex-governantes? Na Bolívia, Jeanine Áñez cumpre pena de dez anos por golpe de Estado. Na Colômbia, Álvaro Uribe teve prisão domiciliar em 2020 por fraude processual e suborno. No Equador, Abdalá Bucaram e Lucio Gutiérrez enfrentaram prisões preventivas por corrupção. No Paraguai, Luis Ángel González Macchi e Juan Carlos Wasmosy foram detidos por enriquecimento ilícito. No Uruguai, Gregorio Álvarez e Juan María Bordaberry cumpriram penas por assassinatos e desaparecimentos políticos durante a ditadura.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp