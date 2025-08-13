Quem é Kim Keon Hee, ex-primeira-dama da Coreia do Sul presa por corrupção Kim é acusada de fraude no mercado financeiro, suborno e tráfico de influência; ela foi detida na terça-feira (12) Internacional|Do R7 13/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kim Keon Hee, ex-primeira-dama da Coreia do Sul, foi presa por fraude, suborno e tráfico de influência.

É a primeira esposa de um presidente ou ex-mandatário a ser detida no país, enquanto seu marido, Yoon Suk Yeol, também está preso.

A promotoria alega risco de destruição de provas e sua prisão ocorre após diversas polêmicas e escândalos envolvendo sua figura pública.

Kim nega as acusações, incluindo receber joias como suborno, e seus atos têm causado controvérsias em um contexto de discrição esperado para primeiras-damas.

Kim é acusada de fraude no mercado financeiro, suborno e tráfico de influência Reprodução/X/@RT_com

Kim Keon Hee, ex-primeira-dama da Coreia do Sul, foi presa na terça-feira (12) acusada de fraude no mercado financeiro, suborno e tráfico de influência. Ela é a primeira esposa de um presidente ou ex-mandatário a ser detida no país.

O marido dela, o ex-presidente Yoon Suk Yeol, também está preso desde julho, após sofrer impeachment por tentar impor uma lei marcial em dezembro de 2024, em um episódio considerado uma tentativa de autogolpe.

Juntos, eles são o primeiro ex-casal presidencial a estar preso simultaneamente na Coreia do Sul.

Kim está detida em uma cela solitária de 6 a 10 metros quadrados, equipada com armário, mesa dobrável, televisão e vaso sanitário, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

‌



Ela dormirá em um colchão no chão, mas, devido ao seu status de figura pública, terá pequenos ajustes em sua rotina diária, segundo a agência de notícias Reuters. A promotoria justificou a prisão alegando risco de destruição de provas e interferência nas investigações.

Acusações

As acusações contra Kim incluem a participação dela em uma cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 2022, na qual ela apareceu usando um pingente de luxo da Van Cleef, avaliado em cerca de US$ 43 mil (cerca de R$ 232 mil).

‌



O item não foi declarado nas finanças do casal, como exige a lei sul-coreana. Kim alegou que o pingente era uma falsificação comprada há 20 anos em Hong Kong, mas a promotoria concluiu que a joia era autêntica.

Além disso, Kim é acusada de receber, como suborno, duas bolsas Chanel avaliadas em US$ 14,5 mil (R$ 78 mil) e um colar de diamantes de um grupo religioso, em troca de influência sobre interesses comerciais do grupo.

‌



Durante interrogatório na semana passada, Kim negou todas as acusações, segundo a Yonhap. “Peço sinceras desculpas por causar problemas, apesar de ser uma pessoa sem importância”, disse na ocasião.

Histórico de polêmicas

Especialista em belas artes e fundadora de uma agência de curadoria de sucesso, Kim Keon Hee esteve envolvida em diversos escândalos antes e depois da eleição do ex-presidente Yoon, em 2022.

Suas escolhas de moda e seu ativismo, como o lobby pela proibição do consumo de carne de cachorro, geraram controvérsias em um país onde primeiras-damas costumam manter um perfil discreto, segundo a Yonhap.

As polêmicas frequentemente ofuscaram a turbulenta presidência de Yoon, que foi afastado em dezembro de 2024 e deposto em abril deste ano. A tentativa de impor uma lei marcial foi vista como um autogolpe, o que levou ao impeachment. Ele está preso desde julho.

