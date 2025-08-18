Restaurante cobra R$ 76 para pendurar bolsa e deixa cliente indignada
Caso se soma a outros relatos de turistas que afirmam ter sido surpreendidos com cobranças inesperadas em restaurantes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Uma turista italiana disse nas redes sociais que foi cobrada em 12 euros, cerca de R$ 76, para pendurar sua bolsa em um bar de Ibiza, na Espanha. O caso ocorreu no restaurante Wakame Ibiza, onde o valor apareceu no recibo com a descrição “gancho bolsa”.
A cliente, identificada como Laura Cunei, contou que uma garçonete se ofereceu para pendurar as bolsas em um gancho de mesa. Ela disse que inicialmente recusou, mas aceitou após a insistência da funcionária. Ao receber a conta, percebeu a cobrança inesperada. “Nossa surpresa ao ver a conta... Isso é normal? É legal?”, escreveu em uma publicação nas redes sociais, na qual mostrou o recibo.
Segundo Laura, ao questionar o restaurante, ouviu que poderia levar o gancho para casa. Após recusar, recebeu uma nova conta sem a taxa. O caso viralizou e gerou indignação entre turistas e moradores da ilha.
Comentários ironizaram a situação. “Eles vão nos cobrar para respirar em seguida”, escreveu um usuário. Outro relatou ter pago a mais por uma mesa considerada “melhor”.
Leia mais:
O especialista em hospitalidade Jesús Soriano, que reúne relatos de práticas abusivas em restaurantes, também compartilhou a denúncia em sua conta no TikTok. A repercussão levou a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha (OCU) a divulgar um link para que turistas e clientes possam registrar reclamações formais.
Pressionado pelas críticas, o restaurante afirmou em sua conta no Instagram que a cobrança foi um “mal-entendido”. Segundo o Wakame Ibiza, o item apareceu no sistema como se tivesse preço, mas deveria ter sido registrado com custo zero por se tratar de um “objeto de merchandising”.
O caso se soma a outros relatos de turistas que afirmam ter sido surpreendidos com cobranças inesperadas em restaurantes de destinos turísticos. Nos Estados Unidos, clientes também vêm criticando taxas extras incluídas nas contas, classificadas por internautas como “abusivas” e “injustificáveis”.
Perguntas e respostas
O que aconteceu com a turista italiana em Ibiza?
Uma turista italiana, Laura Cunei, relatou que foi cobrada em 12 euros, cerca de R$ 76, para pendurar sua bolsa em um bar chamado Wakame Ibiza, na Espanha. O valor apareceu no recibo com a descrição "gancho bolsa".
Como foi a experiência de Laura no restaurante?
Laura contou que uma garçonete se ofereceu para pendurar as bolsas em um gancho de mesa. Inicialmente, ela recusou, mas acabou aceitando após a insistência da funcionária. Ao receber a conta, ficou surpresa ao ver a cobrança inesperada.
Qual foi a reação de Laura ao perceber a cobrança?
Laura expressou sua indignação nas redes sociais, questionando se a cobrança era normal ou legal. Ela compartilhou uma foto do recibo, que rapidamente viralizou, gerando indignação entre turistas e moradores da ilha.
Como o restaurante respondeu às críticas?
Após a repercussão negativa, o restaurante afirmou em sua conta no Instagram que a cobrança foi um "mal-entendido". Segundo o Wakame Ibiza, o item apareceu no sistema como se tivesse preço, mas deveria ter sido registrado como custo zero por ser um "objeto de merchandising".
O que mais foi relatado sobre cobranças em restaurantes turísticos?
O caso de Laura se soma a outros relatos de turistas que enfrentaram cobranças inesperadas em restaurantes de destinos turísticos. Nos Estados Unidos, clientes também têm criticado taxas extras incluídas nas contas, consideradas "abusivas" e "injustificáveis".
Quem compartilhou a denúncia sobre a cobrança?
O especialista em hospitalidade, Jesús Soriano, que reúne relatos de práticas abusivas em restaurantes, também compartilhou a denúncia de Laura em sua conta no TikTok, aumentando a visibilidade do caso.
O que a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha fez em relação ao caso?
A repercussão do caso levou a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha (OCU) a divulgar um link para que turistas e clientes possam registrar reclamações formais sobre cobranças abusivas.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp