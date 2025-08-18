Restaurante cobra R$ 76 para pendurar bolsa e deixa cliente indignada Caso se soma a outros relatos de turistas que afirmam ter sido surpreendidos com cobranças inesperadas em restaurantes Internacional|Do R7 18/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma turista italiana foi cobrada em R$ 76 para pendurar sua bolsa em um restaurante em Ibiza.

A cobrança, chamada de "gancho bolsa", causou surpresa e indignação, gerando críticas nas redes sociais.

O restaurante afirmou que a cobrança foi um "mal-entendido" e deveria ser gratuita.

O caso levantou discussões sobre cobranças abusivas em restaurantes turísticos ao redor do mundo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Restaurante afirmou que a cobrança foi um "mal-entendido" Reprodução/X/LauraCunei

Uma turista italiana disse nas redes sociais que foi cobrada em 12 euros, cerca de R$ 76, para pendurar sua bolsa em um bar de Ibiza, na Espanha. O caso ocorreu no restaurante Wakame Ibiza, onde o valor apareceu no recibo com a descrição “gancho bolsa”.

A cliente, identificada como Laura Cunei, contou que uma garçonete se ofereceu para pendurar as bolsas em um gancho de mesa. Ela disse que inicialmente recusou, mas aceitou após a insistência da funcionária. Ao receber a conta, percebeu a cobrança inesperada. “Nossa surpresa ao ver a conta... Isso é normal? É legal?”, escreveu em uma publicação nas redes sociais, na qual mostrou o recibo.

La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos.

Nuestra sorpresa al ver la cuenta...

¿Es normal @soycamarero?

¿Es legal @consumidores @consumogob? @Diario_de_ibiza @EivissaIbiza pic.twitter.com/vsLNRsdQDN — laU (@LauraCunei) August 12, 2025

Segundo Laura, ao questionar o restaurante, ouviu que poderia levar o gancho para casa. Após recusar, recebeu uma nova conta sem a taxa. O caso viralizou e gerou indignação entre turistas e moradores da ilha.

Comentários ironizaram a situação. “Eles vão nos cobrar para respirar em seguida”, escreveu um usuário. Outro relatou ter pago a mais por uma mesa considerada “melhor”.

‌



O especialista em hospitalidade Jesús Soriano, que reúne relatos de práticas abusivas em restaurantes, também compartilhou a denúncia em sua conta no TikTok. A repercussão levou a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha (OCU) a divulgar um link para que turistas e clientes possam registrar reclamações formais.

Pressionado pelas críticas, o restaurante afirmou em sua conta no Instagram que a cobrança foi um “mal-entendido”. Segundo o Wakame Ibiza, o item apareceu no sistema como se tivesse preço, mas deveria ter sido registrado com custo zero por se tratar de um “objeto de merchandising”.

‌



O caso se soma a outros relatos de turistas que afirmam ter sido surpreendidos com cobranças inesperadas em restaurantes de destinos turísticos. Nos Estados Unidos, clientes também vêm criticando taxas extras incluídas nas contas, classificadas por internautas como “abusivas” e “injustificáveis”.

Perguntas e respostas

O que aconteceu com a turista italiana em Ibiza? Uma turista italiana, Laura Cunei, relatou que foi cobrada em 12 euros, cerca de R$ 76, para pendurar sua bolsa em um bar chamado Wakame Ibiza, na Espanha. O valor apareceu no recibo com a descrição "gancho bolsa". Como foi a experiência de Laura no restaurante? Laura contou que uma garçonete se ofereceu para pendurar as bolsas em um gancho de mesa. Inicialmente, ela recusou, mas acabou aceitando após a insistência da funcionária. Ao receber a conta, ficou surpresa ao ver a cobrança inesperada. Qual foi a reação de Laura ao perceber a cobrança? Laura expressou sua indignação nas redes sociais, questionando se a cobrança era normal ou legal. Ela compartilhou uma foto do recibo, que rapidamente viralizou, gerando indignação entre turistas e moradores da ilha. Como o restaurante respondeu às críticas? Após a repercussão negativa, o restaurante afirmou em sua conta no Instagram que a cobrança foi um "mal-entendido". Segundo o Wakame Ibiza, o item apareceu no sistema como se tivesse preço, mas deveria ter sido registrado como custo zero por ser um "objeto de merchandising". O que mais foi relatado sobre cobranças em restaurantes turísticos? O caso de Laura se soma a outros relatos de turistas que enfrentaram cobranças inesperadas em restaurantes de destinos turísticos. Nos Estados Unidos, clientes também têm criticado taxas extras incluídas nas contas, consideradas "abusivas" e "injustificáveis". Quem compartilhou a denúncia sobre a cobrança? O especialista em hospitalidade, Jesús Soriano, que reúne relatos de práticas abusivas em restaurantes, também compartilhou a denúncia de Laura em sua conta no TikTok, aumentando a visibilidade do caso. O que a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha fez em relação ao caso? A repercussão do caso levou a Organização de Consumidores e Usuários da Espanha (OCU) a divulgar um link para que turistas e clientes possam registrar reclamações formais sobre cobranças abusivas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp