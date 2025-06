Garçonete é presa em flagrante após aplicar golpe do Pix em clientes de restaurante

Uma garçonete foi presa em flagrante por aplicar o "golpe do Pix" no restaurante em que trabalhava. Jéssica Nunes Pereira, de 24 anos, realizava a cobrança aos clientes com o próprio celular, com um QR code ligado à sua conta pessoal. Segundo a polícia, a garçonete desviou cerca de R$ 38 mil no mês de maio.



A prisão foi realizada logo após a saída de um cliente que foi vítima do golpe. Jéssica foi conduzida à 9ª Delegacia do Catete , na zona sul do Rio de Janeiro. O dono do restaurante descobriu o golpe por mensagens de um ex-namorado da garçonete, explicou como ela agia.