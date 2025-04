Cocô na Lua? Nasa oferece R$ 17 mi para quem souber como limpar nossa ‘sujeira’ no espaço Agência espacial busca projetos que ajudem a lidar com dejetos humanos deixados no satélite natural Internacional|Do R7 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nasa acredita que as tecnologias desenvolvidas também podem beneficiar comunidades na Terra, especialmente em locais remotos Divulgação/Nasa

Mais de 50 anos após os astronautas das missões Apollo deixarem 96 sacos de dejetos humanos na superfície da Lua, a Nasa lançou um desafio inusitado: transformar fezes, urina e vômito em recursos reaproveitáveis. A recompensa? Um prêmio de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões).

O desafio LunaRecycle, anunciado em setembro de 2024, busca soluções para reciclar resíduos humanos sólidos deixados na Lua entre 1969 e 1972, além de lidar com os resíduos que serão gerados em futuras missões do programa Artemis, que pretende manter astronautas vivendo por longos períodos na superfície lunar.

Problema antigo

Durante as missões Apollo, os astronautas precisaram abrir espaço nas espaçonaves para trazer amostras lunares, o que significou deixar para trás quase uma centena de sacos lacrados com dejetos humanos. Esses resíduos permanecem intocados até hoje.

Agora, com os planos da Nasa de estabelecer uma presença humana contínua na Lua, o gerenciamento sustentável de resíduos passou a ser prioridade. O objetivo é transformar esse “lixo espacial” em recursos úteis como água, energia, nutrientes e até fertilizantes para cultivo de alimentos.

‌



“A Nasa está comprometida com a exploração espacial sustentável”, afirmou a agência em comunicado. “À medida que nos preparamos para futuras missões tripuladas, será necessário considerar como os resíduos podem ser minimizados, processados e reciclados de forma que pouco ou nada precise ser trazido de volta à Terra.”

A proposta do desafio não se limita ao ambiente lunar. A Nasa acredita que as tecnologias desenvolvidas também podem beneficiar comunidades na Terra, especialmente em locais remotos ou sem infraestrutura básica.

‌



Segundo a agência, as soluções podem inspirar abordagens mais eficientes, menos poluentes e de menor escala para o tratamento de resíduos em zonas de desastre, vilarejos isolados ou regiões sem rede elétrica.

O desafio LunaRecycle exige que os projetos propostos sejam compactos, energeticamente eficientes, de baixa manutenção e capazes de operar em condições adversas, como as encontradas na Lua ou em futuras missões para Marte.

‌



A fase de inscrições foi encerrada em 31 de março, e a Nasa está agora avaliando os projetos inscritos. As ideias mais promissoras serão selecionadas para a segunda etapa do desafio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp