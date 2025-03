Entenda qual o risco de colisão do novo asteroide descoberto pela Nasa

A Nasa descobriu recentemente a aproximação do asteroide 2024 YR4 em direção à Terra. Com 2,1% chances de colisão, a passagem do astro está prevista para 22 de dezembro de 2032. Um “corredor de risco”, com as possíveis localidades de colisão, foi determinado pelo Catalina Sky Survey Project, um projeto financiado pela agência espacial norte-americana.





Na rota da possível colisão, estão regiões do leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul , Oceano Atlântico, África subsaariana, Mar Arábico e sul da Ásia. O que levanta maior preocupação para os especialistas é se o objeto pode atingir áreas habitadas, como o ocorrido com um meteoro na Rússia, em 2013, que deixou mais de 1.500 feridos.