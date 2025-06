Rússia investe R$ 220 milhões em posto de controle na fronteira com Coreia do Norte Analistas levantam suspeitas sobre possíveis fins militares e financeiros por trás da obra na região fronteiriça Internacional|Do R7 21/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O embaixador russo Aleksandr Matsegora está ao lado de autoridades norte-coreanas, em 30 de abril de 2025 Reprodução de vídeo/Governo russo

Um novo posto de controle migratório está sendo planejado pela Rússia na fronteira com a Coreia do Norte, às margens do rio Tumen. O investimento previsto para a construção da infraestrutura é de cerca de US$ 40 milhões (cerca de R$ 220 milhões), conforme revelou um relatório do NK News.

De acordo com o anúncio do processo de licitação da Rosgranstroy, agência responsável pela gestão das fronteiras russas, o valor será dividido entre diversas estruturas, incluindo o edifício principal de controle migratório, prédios de serviço e operação, além de instalações para inspeção de cargas e um espaço para veículos da guarda de fronteira.

O prédio principal de controle está orçado em US$ 17,1 milhões (cerca de R$ 94 milhões), enquanto os edifícios para serviços e inspeção de cargas receberão cerca de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões). Outras despesas incluem a construção de um canil para cães policiais, áreas de inspeção de precisão para cargas, além de instalações sanitárias e espaços para descanso dos motoristas.

‌



O projeto da ponte que conecta os dois países sobre o rio Tumen, iniciado no final de abril, é orçado em US$ 115 milhões (cerca de R$ 633 milhões). A estrutura terá cerca de 4,7 quilômetros de extensão, incluindo acessos, e deve ser concluída até junho do próximo ano, com a Rússia e a Coreia do Norte responsáveis por diferentes trechos da obra.

‌



Entretanto, especialistas levantam dúvidas sobre os reais propósitos do investimento russo na região. Chris Monday, analista da Universidade Dongseo, sugere, em entrevista ao site sul-coreano News1, que os custos aparentemente inflacionados podem servir como fachada para operações militares, financiamento indireto à Coreia do Norte ou repasses a associados do ditador Kim Jong-un.

‌



Além disso, há especulações de que a Rosgranstroy possa atuar como uma empresa de construção de fachada, mascarando atividades de maior alcance e sigilo estratégico. O contexto político e militar na região reforça as preocupações quanto à transparência do projeto.

O governo russo prevê concluir a maior parte do complexo de controle migratório até o fim deste ano, enquanto áreas específicas, como o espaço para inspeção de bagagens e o estacionamento de veículos, devem ficar prontas até meados de 2026.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5