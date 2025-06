Como é o serviço de trem que voltará a conectar as capitais da Coreia do Norte e Rússia Operação, suspensa desde 2020 devido à pandemia, será retomada na próxima terça-feira (17) Internacional|Do R7 11/06/2025 - 10h27 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h27 ) twitter

Imagem de arquivo mostra a estação norte-coreana do Rio Tumen, que conecta o país à Rússia Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

Após cinco anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, o serviço de trem de passageiros que liga Pyongyang, capital da Coreia do Norte, a Moscou, capital da Rússia, será retomado na próxima semana.

A informação foi divulgada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, a partir de um comunicado transmitido pela Russian Railways, operadora ferroviária estatal russa responsável pelo trecho, na segunda-feira (9).

A rota de trem direta entre as duas capitais voltará a operar a partir da próxima terça-feira (17), sob um acordo firmado recentemente entre as autoridades ferroviárias da Coreia do Norte e da Rússia.

Em comunicado, a Russian Railways disse que a conexão Moscou-Pyongyang é “a rota ferroviária direta mais longa do mundo”. Os passageiros levarão oito dias para completar os mais de 10.000 quilômetros de viagem.

‌



Segundo a Yonhap, o serviço funcionará duas vezes por mês. Trens com destino a Moscou partirão de Pyongyang nos dias 3 e 17 de cada mês, enquanto os trens com destino a Pyongyang sairão de Moscou nos dias 12 e 26.

Durante o trajeto, o trem fará paradas em cidades russas como Khasan, Khabarovsk, Novosibirsk e Kostroma.

‌



Além da rota principal, outro serviço ferroviário entre Pyongyang e Khabarovsk, cidade russa próxima à fronteira com a Coreia do Norte, começará a operar mensalmente a partir de 19 de junho.

No final do ano passado, transportes de passageiros por trens já haviam sido restabelecidos entre a Estação do Rio Tumen, na Coreia do Norte, e a Estação Khasan, na Rússia, na região de fronteira.

‌



Em março deste ano, os dois países iniciaram a construção de uma ponte rodoviária sobre o Rio Tumen, com conclusão prevista para o final de 2026, para impulsionar o comércio e a circulação de pessoas entre ambos.

Laços estreitos

A retomada do serviço ferroviário ocorre em meio ao fortalecimento das relações entre Coreia do Norte e Rússia, que intensificaram a cooperação nas áreas militar e econômica desde a assinatura de um tratado de defesa mútua, em junho de 2024.

Um relatório divulgado recentemente pela MSMT (Equipe Multilateral de Monitoramento de Sanções), grupo formado por 11 países-membros da ONU (Organização das Nações Unidas), expôs detalhes sobre essa cooperação.

Segundo o documento, Pyongyang forneceu a Moscou uma grande quantidade de armamentos, mísseis e pessoal militar em troca de defesas aéreas avançadas.

Entre janeiro e dezembro de 2024, a Coreia do Norte entregou à Rússia pelo menos 100 mísseis balísticos usados para atacar cidades ucranianas, como Kiev e Zaporizhzhia, além de infraestrutura civil estratégica.

O arsenal inclui também munições de diversos calibres compatíveis com os sistemas russos. As estimativas dão conta de que as munições enviadas possibilitaram até 9 milhões de tiros, entre artilharia e foguetes.

As munições foram enviadas em mais de 20.000 contêineres desde setembro de 2023. Inicialmente, os carregamentos foram transportados por ferrovia. Mais tarde, por embarcações de bandeira russa.

Já os mísseis e os lançadores, bem como sistemas de guerra eletrônica, foram transportados por meio de cargas aéreas.

Inteligências ocidentais também estimam que a Coreia do Norte enviou à Ucrânia cerca de 11.000 soldados em outubro do ano passado e outros 3.000 entre janeiro e fevereiro deste ano.

Apesar de enfrentarem dificuldades com equipamentos obsoletos e pesadas baixas – estima-se que cerca de 5.000 soldados de Kim tenham sido mortos ou feridos em combate –, as unidades norte-coreanas teriam se adaptado às condições de combate.

A MSMT é formada por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e Alemanha que se dedicam a monitorar e investigar o cumprimento das sanções internacionais, especialmente aquelas impostas contra a Coreia do Norte.

O grupo foi criado em outubro de 2024, após a Rússia vetar a renovação do mandato do antigo painel de especialistas da ONU responsável por fiscalizar as violações das sanções contra Pyongyang.

