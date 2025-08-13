Sanduíches de salsicha matam dois e hospitalizam 14 na Itália; entenda caso Surto de botulismo em Diamante, na Calábria, é investigado após consumo de panini com linguiça e nabo comprados em food truck Internacional|Do R7 13/08/2025 - 12h13 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h13 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duas pessoas morreram e 14 foram hospitalizadas após consumo de sanduíches de linguiça em um food truck na Calábria, Itália.

As vítimas foram identificadas como Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45; sintomas surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo.

Investigação aponta surto de botulismo, com nove pessoas, incluindo o proprietário do food truck, sendo investigadas por possíveis falhas no diagnóstico.

A exposição causada pela contaminação levou ao recolhimento de pães usados e apreensão do food truck; é o segundo surto fatal de botulismo recente na Itália. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vítimas fatais foram identificadas como Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D'Acunto, de 45 Reprodução/X/@nypost

Duas pessoas morreram e 14 foram internadas na Itália após consumirem sanduíches de linguiça e nabo em um food truck na cidade de Diamante, na região da Calábria. As autoridades investigam um surto de botulismo ligado aos panini.

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45. Há dois adolescentes entre os internados, todos com sintomas de intoxicação alimentar que surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo dos sanduíches.

Nove pessoas, incluindo o dono do food truck, Giuseppe Santonocito, de 33 anos, três funcionários da empresa responsável pela produção dos alimentos e cinco médicos que atenderam os pacientes em hospitais próximos a Cosenza, estão sendo investigadas.

Os médicos são acusados de não terem diagnosticado o botulismo a tempo. A irmã de Luigi di Sarno relatou que ele foi liberado do hospital ainda com sintomas e morreu posteriormente, segundo o jornal britânico The Telegraph.

‌



Botulismo

O botulismo é uma intoxicação grave causada por uma toxina que pode levar à paralisia muscular, dificuldades respiratórias e morte. A doença é frequentemente associada a alimentos enlatados, conservados ou fermentados.

As autoridades determinaram o recolhimento nacional de todos os pães industrializados usados nos sanduíches. O food truck foi apreendido, e os produtos vendidos estão sendo analisados.

‌



Giuseppe Santonocito, proprietário do food truck, disse estar “psicologicamente devastado”. Ele afirmou que as folhas de nabo eram armazenadas em azeite de oliva, em recipientes de vidro.

“Ele atua há nove anos no setor alimentício e é respeitado. Está convencido de que a contaminação já estava nos produtos adquiridos”, disse o advogado dele, Francesco Liserre, ao The Telegraph.

‌



Este é o segundo surto fatal de botulismo no país em poucos dias. No final de julho, uma mulher de 38 anos morreu após consumir guacamole contaminado em um festival na Sardenha, onde outras sete pessoas também adoeceram.

O que aconteceu em Diamante, na Calábria, Itália?

Duas pessoas morreram e 14 foram internadas após consumirem sanduíches de linguiça e nabo em um food truck na cidade de Diamante. As autoridades estão investigando um surto de botulismo relacionado a esses alimentos.



Quem foram as vítimas fatais?

As vítimas fatais foram identificadas como Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45 anos.



Quais foram os sintomas apresentados pelos internados?

Os internados, incluindo dois adolescentes, apresentaram sintomas de intoxicação alimentar que surgiram entre 24 e 48 horas após o consumo dos sanduíches, que continham salsichas grelhadas e folhas de nabo.



Quem está sendo investigado neste caso?

Nove pessoas estão sendo investigadas, incluindo o dono do food truck, Giuseppe Santonocito, e três funcionários da empresa responsável pela produção dos alimentos, além de cinco médicos que atenderam os pacientes em hospitais próximos a Cosenza.



Qual foi a acusação contra os médicos?

Os médicos são acusados de não terem diagnosticado o botulismo a tempo. A irmã de Luigi di Sarno relatou que ele foi liberado do hospital ainda com sintomas e morreu posteriormente.



O que é o botulismo?

O botulismo é uma intoxicação grave causada por uma toxina que pode levar à paralisia muscular, dificuldades respiratórias e morte. A doença é frequentemente associada a alimentos enlatados, conservados ou fermentados.



Quais medidas foram tomadas pelas autoridades?

As autoridades determinaram o recolhimento nacional de todos os pães industrializados usados nos sanduíches. O food truck foi apreendido e os produtos vendidos estão sendo analisados.



Como o proprietário do food truck reagiu ao incidente?

Giuseppe Santonocito afirmou estar "psicologicamente devastado" e disse que as folhas de nabo eram armazenadas em azeite de oliva, em recipientes de vidro. Seu advogado, Francesco Liserre, afirmou que ele é respeitado no setor alimentício e acredita que a contaminação já estava nos produtos adquiridos.



Este foi o primeiro surto de botulismo na Itália recentemente?

Não, este é o segundo surto fatal de botulismo no país em poucos dias. No final de julho, uma mulher de 38 anos morreu após consumir guacamole contaminado em um festival na Sardenha, onde outras sete pessoas também adoeceram.





