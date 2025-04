Estado da Califórnia vai processar o governo dos Estados Unidos contra o 'tarifaço' de Trump

O governo da Califórnia vai processar o governo dos Estados Unidos contra o 'tarifaço' anunciado por Donald Trump . Segundo o governador Gavin Newsom, o processo irá contestar a autoridade do presidente para impor taxas generalizadas.



O governador afirmou que o 'tarifaço' provocou o caos para as famílias que vivem no estado, o que resultou em um aumento de custos e um prejuízo de bilhões de dólares. Segundo Trump, o aumento das tarifas tem o objetivo de impulsionar a manufatura nos EUA e conter a entrada de fentanil no país.



A Califórnia é considerada a maior economia dos estados americanos e um dos principais exportadores do país.