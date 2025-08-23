Shri rapax: como é o dinossauro recém-descoberto que é ‘primo’ do icônico velociraptor Novo predador tem crânio robusto, garra de 8 cm e viveu há 75 milhões de anos na Mongólia, ao lado do velociraptor Internacional|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

O esqueleto fóssil de Shri rapax, em imagem capturada em 2010 Divulgação/Instituto de Ciências Naturais

Uma equipe internacional de paleontólogos apresentou uma nova espécie de dinossauro, o Shri rapax, descrito como um “primo” do famoso velociraptor. O achado, descoberto na Formação Djadokhta, na Mongólia, foi detalhado em um artigo publicado na revista Historical Biology.

A região, que há 75 a 71 milhões de anos era um deserto semelhante ao atual Gobi, com lagos espalhados, abrigava diversos dinossauros predadores emplumados, conhecidos como dromeossaurídeos.

Como era o dinossauro?

O Shri rapax media cerca de dois metros da cabeça à cauda, similar ao velociraptor, mas com diferenças marcantes.

“O Shri rapax tem um crânio mais maciço, mandíbula robusta, pescoço mais longo, braços mais fortes e um segundo dedo com uma garra impressionante de cerca de oito centímetros”, disse Pascal Godefroit, paleontólogo do Instituto de Ciências Naturais, na Bélgica, e coautor do estudo.

‌



Essas características sugerem que o Shri rapax era especializado em caçar presas maiores ou mais difíceis que seus parentes. Entre as possíveis presas, estão o Protoceratops, um dinossauro herbívoro com um grande babado no pescoço, e jovens do Pinacosaurus, um dinossauro blindado.

Fósseis desses herbívoros foram encontrados nas mesmas camadas geológicas da Formação Djadokhta. Um exemplo famoso é o registro de um Velociraptor e um Protoceratops que morreram em combate, conhecidos como “Dinossauros Lutadores”.

‌



Diferentemente do velociraptor, que usava garras em forma de foice nos pés para atacar, o Shri rapax provavelmente agarrava suas presas com braços e mãos poderosos, finalizando-as com mordidas fortes.

“As diferenças anatômicas mostram que os dromeossaurídeos ocupavam nichos ecológicos distintos, permitindo a coexistência de espécies na mesma região”, disse Godefroit.

‌



Dinossauro com penas?

Embora não haja vestígios de penas no esqueleto, os pesquisadores acreditam que o Shri rapax era emplumado, semelhante a um “peru grande”.

Evidências de penas em outros dromeossaurídeos, como saliências nos ossos dos membros anteriores de um Velociraptor e fósseis emplumados encontrados na China, reforçam essa hipótese.

“Essa família de dinossauros é a mais próxima das aves modernas”, argumentou o paleontólogo.

O esqueleto do Shri rapax é bem preservado, com ossos articulados e uma cauda rígida que ajudava no equilíbrio. A posição do fóssil, encolhido com pescoço e cauda erguidos, indica que o animal foi soterrado por uma duna em colapso, morrendo provavelmente por sufocamento.

Contrabando

A história do fóssil, no entanto, vai além da ciência. Ele foi extraído ilegalmente da Mongólia, contrabandeado e vendido no mercado negro. Após passar por proprietários no Japão e na Europa, chegou à empresa francesa Eldonia, que o entregou ao Instituto de Ciências Naturais em 2016 para escaneamento 3D do crânio.

“Foi uma sorte termos escaneado, porque o crânio foi perdido após retornar à França”, disse Godefroit. O molde criado a partir dos escaneamentos permitiu a descrição científica.

Por lei, fósseis encontrados na Mongólia pertencem ao Estado. Após negociações com a Eldonia e o Ministério da Cultura da Mongólia, o esqueleto está sendo devolvido ao país. “Os paleontólogos precisam estar atentos e convencer proprietários privados a doar peças para a ciência, tornando-as acessíveis ao público”, disse Godefroit.

