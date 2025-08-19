Cientistas encontram fóssil de dinossauro desconhecido na Europa de 140 milhões de anos

A quase 500 km da capital da França, na região de Angeac-Charente, cientistas desenterraram fósseis de dinossauros com cerca de 140 milhões de anos. Entre os achados mais impressionantes está o de um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa e antes registrado apenas na América do Norte.



Após o trabalho de limpeza e construção , parte do material deve ser exibida no Museu de História Natural de Paris, em 2026. Para os paleontólogos, o próximo objetivo é encontrar o esqueleto de um dinossauro carnívoro , uma das peças que ainda faltam na coleção.