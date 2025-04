Símbolos misteriosos no deserto da Tunísia são captados por câmera espacial; veja vídeo Imagem mostra o que parece ser uma gigantesca “escrita misteriosa gravada na areia” Internacional|Do R7 19/04/2025 - 14h52 (Atualizado em 19/04/2025 - 14h52 ) twitter

Câmera está instalada a bordo da ISS, que orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude Reprodução/Sen

Uma câmera de alta resolução instalada na Estação Espacial Internacional (ISS) registrou imagens de símbolos semelhantes a escrita, marcados sobre uma paisagem desértica no norte da África. As imagens, captadas na última terça-feira (15), mostram padrões curiosos na areia que chamaram a atenção da equipe da empresa britânica Sen, responsável pelas câmeras a bordo da estação.

“Isso nos chamou a atenção imediatamente”, afirmou Charles Black, fundador da Sen, em entrevista ao site Mashable. A empresa opera três câmeras na ISS, incluindo uma voltada diretamente para a Terra, capaz de cobrir uma área de aproximadamente 250 por 150 quilômetros com transmissão ao vivo em vídeo 4K.

O vídeo mais recente mostra o que parece ser uma gigantesca “escrita misteriosa gravada na areia”. No entanto, segundo Black, os padrões são, na verdade, resultado de atividades agrícolas no sul da Tunísia.

Apesar de terem identificado a origem dos símbolos, a Sen optou por não revelar de imediato detalhes sobre o local exato nem sobre a natureza da atividade registrada. “Essas áreas são irrigadas por aquíferos subterrâneos? São terrenos de cultivo ou criação de gado? Isso é parte da discussão que queremos incentivar”, explicou o fundador da empresa.

A proposta, segundo ele, é envolver o público e estimular o debate. “Você nunca sabe o que pode ver do espaço. Queremos que o público participe, discuta e comente. Vamos identificar o local, mas preferimos que os espectadores tirem suas próprias conclusões.”

A câmera da Sen está instalada a bordo da ISS, que orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude, viajando a uma velocidade de aproximadamente 27 mil km/h. De lá, é possível observar fenômenos naturais e intervenções humanas de grande escala, como esse padrão agrícola no deserto tunisiano.

