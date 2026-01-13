Situação da Venezuela ‘é completamente diferente do Brasil, México e da Colômbia’, aponta especialista Presidente mexicana afirmou que intervenção militar dos Estados Unidos no país foi descartada após conversa com Donald Trump

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou uma intervenção militar dos EUA após conversa com Donald Trump.

A discussão abordou segurança, soberanias, tráfico de drogas, comércio e investimentos.

Sheinbaum informou que o fluxo de fentanil do México para os EUA foi reduzido em 50%.

Especialista Igor Lucena destacou que a situação da Venezuela é única em comparação com Brasil, México e Colômbia, que têm líderes democraticamente eleitos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A presidente do México afirmou que uma intervenção militar dos Estados Unidos no país foi descartada após uma conversa com Donald Trump. O telefonema aconteceu depois que o norte-americano ameaçou atacar os cartéis de drogas no México por terra. Claudia Sheinbaum disse a Trump que o México é contra intervenções militares.

Ela também informou que a conversa abordou a segurança, com respeito às soberanias, a redução do tráfico de drogas, o comércio e investimentos. Sheinbaum ainda disse que o fluxo de fentanil do México para os Estados Unidos foi reduzido em 50% e pediu ao governo vizinho que controlasse o consumo.

‌



Claudia Sheinbaum disse a Trump que o México é contra intervenções militares Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (13), Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, diz que o objetivo de Trump no México era “a questão retórica de que a presidente Sheinbaum avançasse contra a corrupção, contra esses cartéis, contra o transporte de drogas que sai do México para os Estados Unidos”.

Segundo o especialista, os mexicanos queriam a eliminação dos cartéis, mas temiam que essas ações atingissem a população, cartéis que estariam dentro de cidades que poderiam ser atingidas. Já na Venezuela, Trump conseguiu retirar Nicolás Maduro do poder porque a comunidade internacional não vê o venezuelano como um líder legítimo.

‌



A situação da Venezuela “é completamente diferente do Brasil, do México, até mesmo da Colômbia, onde todos os líderes foram eleitos pelo povo e reconhecidos até mesmo pelos Estados Unidos e a União Europeia. Então há sim uma grande diferença que deve ser considerada quando todos os países interagem com os Estados Unidos”, explica Lucena.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!