Situação da Venezuela ‘é completamente diferente do Brasil, México e da Colômbia’, aponta especialista
Presidente mexicana afirmou que intervenção militar dos Estados Unidos no país foi descartada após conversa com Donald Trump
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A presidente do México afirmou que uma intervenção militar dos Estados Unidos no país foi descartada após uma conversa com Donald Trump. O telefonema aconteceu depois que o norte-americano ameaçou atacar os cartéis de drogas no México por terra. Claudia Sheinbaum disse a Trump que o México é contra intervenções militares.
Ela também informou que a conversa abordou a segurança, com respeito às soberanias, a redução do tráfico de drogas, o comércio e investimentos. Sheinbaum ainda disse que o fluxo de fentanil do México para os Estados Unidos foi reduzido em 50% e pediu ao governo vizinho que controlasse o consumo.
Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (13), Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, diz que o objetivo de Trump no México era “a questão retórica de que a presidente Sheinbaum avançasse contra a corrupção, contra esses cartéis, contra o transporte de drogas que sai do México para os Estados Unidos”.
Segundo o especialista, os mexicanos queriam a eliminação dos cartéis, mas temiam que essas ações atingissem a população, cartéis que estariam dentro de cidades que poderiam ser atingidas. Já na Venezuela, Trump conseguiu retirar Nicolás Maduro do poder porque a comunidade internacional não vê o venezuelano como um líder legítimo.
A situação da Venezuela “é completamente diferente do Brasil, do México, até mesmo da Colômbia, onde todos os líderes foram eleitos pelo povo e reconhecidos até mesmo pelos Estados Unidos e a União Europeia. Então há sim uma grande diferença que deve ser considerada quando todos os países interagem com os Estados Unidos”, explica Lucena.
Busque no R7
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!