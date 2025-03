Starmer, premiê do Reino Unido, anuncia 1,6 bilhão de libras para ajudar a Ucrânia Segundo ele, o apoio criará empregos na defesa britânica, além de ser ‘vital’ para proteger infraestruturas críticas Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 02/03/2025 - 15h40 (Atualizado em 02/03/2025 - 16h09 ) twitter

Zelensky se reuniu com Trump na sexta Reprodução/Ukrainian Presidential Press Service - Arquivo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer , anunciou neste domingo (2), em entrevista coletiva, que a nação insular ajudará a Ucrânia com 1,6 bilhão de libras (cerca de US$ 2 bilhões) para a compra de mais de 5.000 mísseis aéreos. Segundo ele, o apoio criará empregos na defesa britânica, além de ser “vital” para proteger infraestruturas críticas da Ucrânia . A declaração ocorreu após a cúpula organizada por Starmer com líderes globais para discutir a guerra na Ucrânia.

Entre os pontos discutidos na reunião, o líder britânico disse que os líderes concordaram em manter a ajuda militar à Ucrânia e aumentar a pressão econômica sobre a Rússia, além de garantir que a Ucrânia participe das decisões. Starmer acrescentou, ainda, que as capacidades de defesa ucranianas continuariam tendo apoio, mesmo em caso de um acordo de paz, a fim de deter “qualquer invasão futura”.

Starmer também destacou que, para dar suporte à paz no continente de forma efetiva, os esforços precisam do apoio dos Estados Unidos, reforçando que conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump, no dia anterior, antes da cúpula. Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro disse que “ninguém quer ver o que aconteceu na sexta-feira”, se referindo ao bate-boca entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos, mas ele rejeitou que os EUA não sejam um aliado. Starmer afirmou que os EUA têm sido, nas últimas décadas, um aliado de confiança do Reino Unido.

Reação de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse no sábado (1º) que a discussão no Salão Oval da Casa Branca entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , foi uma cena “grotesca” e “desrespeitosa”. Para o brasileiro, o líder ucraniano foi “humilhado” por Trump.

‌



“Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas acho que a diplomacia desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca”, afirmou Lula em entrevista à imprensa no Uruguai, onde participa da posse do novo presidente do país, Yamandú Orsi.

Para o presidente, Trump pode ter entendido que Zelensky merecia aquele tratamento. “Sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive de desrespeito aos outros, e não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelesnky merecia isso”, opinou Lula.

Segundo o brasileiro, a confusão entre os dois líderes pode trazer consequências para a Europa. “Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. Eu disse ao presidente da Alemanha: é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país.”