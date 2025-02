Relação de confiança entre Trump e Putin é garantia para a paz na Ucrânia, analisa professor

A proximidade entre Donald Trump e Vladimir Putin parece dar resultados. Nesta quinta-feira (27), o presidente dos Estados Unidos afirmou que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia está “muito avançado”. Questionado se confiava no presidente russo, Trump disse que sim, afirmou que a Rússia tem agido bem e que as conversas entre os dois países têm sido proveitosas.



Segundo o republicano, a relação com Putin é de longa data, e a confiança acontece porque os dois suportaram o que ele chama de “farsa da Rússia” — as investigações sobre uma suposta interferência de Moscou nas eleições de 2016. Trump ainda afirmou que as negociações pelo fim do conflito no leste europeu serão respeitadas, e que o líder russo não voltará a atacar o país.



No Conexão Record News desta sexta-feira (28), o pesquisador da UFF (Universidade Federal Fluminense) Lier Ferreira analisa a aproximação dos países. “Esta relação de confiança jamais será cega, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte da Rússia, como também não será por parte dos aliados europeus e muito menos da Ucrânia, que tem a desconfiança histórica que a Rússia possa querer adentrar ainda mais no seu território. Mas, nesse momento, essa relação de confiança recíproca entre os parceiros é uma das garantias para a paz necessária”, diz.