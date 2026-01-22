Steve Witkoff é ‘justamente o tipo de pessoa que Putin sabe manipular e comprar’, afirma analista Enviado norte-americano foi um presente de Trump para o presidente russo, segundo especialista

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia se prepara para um encontro entre o presidente Putin e o enviado norte-americano, Steve Witkoff.

As conversas visam continuidade nas negociações de paz entre os EUA, Rússia e Ucrânia.

Analista Uriã Fancelli critica a escolha de Witkoff para a negociação, citando sua falta de experiência diplomática.

Desde a volta de Trump ao poder, tentativas de paz têm encontrado resistência por parte da Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente russo vai se reunir com o enviado norte-americano em Moscou. Os Estados Unidos mantêm conversas separadas com a Rússia e a Ucrânia sobre várias versões diferentes do acordo de paz. Em um discurso ao Conselho de Segurança da Rússia, Vladimir Putin disse que o encontro com Steve Witkoff é para dar continuidade à solução do conflito.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (22), o analista de relações internacionais Uriã Fancelli fala que a conversa pode não resultar em nada de diferente do que já está no acordo.

“Desde que o Trump voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado, houve várias tentativas de abrir uma via diplomática para tentar reduzir ou interromper a guerra em momento-chave, com expectativa internacional real [...]. A Rússia simplesmente não aceitou a lógica de interromper os combates”, analisa Uriã.

Além disso, ele afirma que o enviado Steve Witkoff não foi uma boa escolha para realizar essa negociação: “O Steve Witkoff não tem experiência diplomática, então ele não seria a melhor pessoa para tentar negociar com o Putin, que está no poder há 25 anos, que é um ex-agente da KGB, que é um mestre da manipulação”, explica. Ainda segundo o especialista, a designação de Witkoff para tal tarefa é praticamente um presente da Casa Branca a Moscou.

“O Steve Witkoff é basicamente um oligarca norte-americano, sendo que o Putin só está no poder até hoje justamente porque ele soube sempre comprar os oligarcas russos por conta das ambições que essas pessoas tinham. Então, é como se o Trump tivesse dado de presente para o Putin justamente o tipo de pessoa que o Putin sabe manipular e comprar, tanto é que em determinado momento esse enviado especial chegou a usar o tradutor do Kremlin para falar com o Putin, ou seja, não é que tinha nenhum intérprete norte-americano junto”, concui.

