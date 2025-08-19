Surfista australiano escapa de ataque de tubarão com prancha partida ao meio
Segundo autoridades locais, o tubarão foi capturado e solto posteriormente; surfista não se feriu
Um surfista sobreviveu a um ataque de tubarão em Cabarita Beach, no estado de Nova Gales do Sul, Austrália, na manhã de segunda-feira (18). Brad Ross estava no mar por volta das 7h30 quando um tubarão-branco de aproximadamente cinco metros mordeu sua prancha, que se partiu ao meio. O surfista conseguiu sair da água sem ferimentos.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Ross nadando em direção à areia logo após o ataque. Ele saiu do mar segurando os dois pedaços da prancha, que perdeu parte do material interno devido à mordida. Segundo autoridades locais, o tubarão foi capturado e solto posteriormente.
A Surf Life Saving NSW informou que a praia foi interditada logo após o incidente e que drones foram utilizados durante o dia para monitorar a região. Equipes de salvamento também colocaram placas de alerta para impedir a entrada de banhistas no mar.
Testemunhas relataram momentos de tensão. A professora de ioga Kym Falvey contou que viu quando o tubarão atingiu a prancha por trás de Ross. Segundo ela, o impacto foi tão forte que o equipamento se quebrou imediatamente, fazendo com que surfistas próximos remassem rapidamente até a areia.
O episódio ocorreu menos de dois meses depois de um adolescente de 16 anos ter sido atacado no mesmo local. Na ocasião, o jovem sofreu ferimentos graves no braço, no punho e na perna e foi socorrido por outros surfistas antes de ser levado ao hospital.
Para Dave Rope, integrante da equipe Surf Lifesaving Far North Coast, a sobrevivência de Ross sem lesões foi considerada improvável diante da gravidade da mordida. Ele afirmou que a força do ataque deixou claro o risco enfrentado.
A praia permanece sob monitoramento do Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional de NSW. A polícia informou que não abriu investigação porque não houve vítimas feridas.
Perguntas e respostas
Onde ocorreu o ataque de tubarão?
O ataque de tubarão ocorreu em Cabarita Beach, no estado de Nova Gales do Sul, Austrália.
Quem foi a vítima do ataque?
A vítima do ataque foi Brad Ross, um surfista que estava no mar por volta das 7h30 da manhã de segunda-feira, 18 de agosto.
Qual foi a gravidade do ataque?
Brad Ross sobreviveu ao ataque sem ferimentos, embora um tubarão-branco de aproximadamente cinco metros tenha mordido sua prancha, que se partiu ao meio.
O que aconteceu com o tubarão após o ataque?
Após o ataque, o tubarão foi capturado e solto posteriormente pelas autoridades locais.
Quais medidas foram tomadas após o incidente?
A praia foi interditada imediatamente após o incidente, e drones foram utilizados para monitorar a região. Equipes de salvamento também colocaram placas de alerta para impedir a entrada de banhistas no mar.
Como as testemunhas descreveram o ataque?
A professora de ioga Kym Falvey, uma das testemunhas, relatou que viu o tubarão atingir a prancha de Ross com um impacto tão forte que a prancha se quebrou imediatamente, levando outros surfistas a remarem rapidamente para a areia.
Houve outros ataques na mesma área recentemente?
Sim, o episódio ocorreu menos de dois meses após um adolescente de 16 anos ter sido atacado no mesmo local, sofrendo ferimentos graves.
Qual foi a opinião de especialistas sobre a sobrevivência de Brad Ross?
Dave Rope, integrante da equipe Surf Lifesaving Far North Coast, considerou a sobrevivência de Ross sem lesões improvável, dada a gravidade da mordida do tubarão.
A praia está sendo monitorada após o ataque?
Sim, a praia permanece sob monitoramento do Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional de NSW, e a polícia não abriu investigação, pois não houve vítimas feridas.
