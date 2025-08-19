Surfista australiano escapa de ataque de tubarão com prancha partida ao meio Segundo autoridades locais, o tubarão foi capturado e solto posteriormente; surfista não se feriu Internacional|Do R7 19/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Surfista Brad Ross sobreviveu a ataque de tubarão-branco em Cabarita Beach, Austrália.

A prancha de Ross foi mordida e partiu ao meio, mas ele saiu da água sem ferimentos.

Autoridades capturaram o tubarão, que foi solto posteriormente; a praia foi interditada para monitoramento.

Incidente aconteceu menos de dois meses após outro ataque em que um adolescente ficou gravemente ferido. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brad Ross estava no mar quando um tubarão-branco de aproximadamente cinco metros mordeu sua prancha Reprodução/Australian Broadcasting Corporation (ABC)

Um surfista sobreviveu a um ataque de tubarão em Cabarita Beach, no estado de Nova Gales do Sul, Austrália, na manhã de segunda-feira (18). Brad Ross estava no mar por volta das 7h30 quando um tubarão-branco de aproximadamente cinco metros mordeu sua prancha, que se partiu ao meio. O surfista conseguiu sair da água sem ferimentos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Ross nadando em direção à areia logo após o ataque. Ele saiu do mar segurando os dois pedaços da prancha, que perdeu parte do material interno devido à mordida. Segundo autoridades locais, o tubarão foi capturado e solto posteriormente.

Local father Brad Ross holds the remains of his surfboard after a shark took a clean bite out of it at Cabarita Beach pic.twitter.com/JKcI4nohBV — Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) August 18, 2025

A Surf Life Saving NSW informou que a praia foi interditada logo após o incidente e que drones foram utilizados durante o dia para monitorar a região. Equipes de salvamento também colocaram placas de alerta para impedir a entrada de banhistas no mar.

Testemunhas relataram momentos de tensão. A professora de ioga Kym Falvey contou que viu quando o tubarão atingiu a prancha por trás de Ross. Segundo ela, o impacto foi tão forte que o equipamento se quebrou imediatamente, fazendo com que surfistas próximos remassem rapidamente até a areia.

‌



O episódio ocorreu menos de dois meses depois de um adolescente de 16 anos ter sido atacado no mesmo local. Na ocasião, o jovem sofreu ferimentos graves no braço, no punho e na perna e foi socorrido por outros surfistas antes de ser levado ao hospital.

Para Dave Rope, integrante da equipe Surf Lifesaving Far North Coast, a sobrevivência de Ross sem lesões foi considerada improvável diante da gravidade da mordida. Ele afirmou que a força do ataque deixou claro o risco enfrentado.

‌



A praia permanece sob monitoramento do Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional de NSW. A polícia informou que não abriu investigação porque não houve vítimas feridas.

Perguntas e respostas

