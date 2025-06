Suíço entra para o livro dos recordes por ficar mais de duas horas sob a neve

O levantador de peso Elias Meyer entrou para o Guinness Book , o livro dos recordes, por fazer algo que parece impossível: ficar com o corpo imerso na neve por mais de duas horas. Acostumado com baixas temperaturas , o suíço resolveu testar os próprios limites no clima congelante.





Meyer deitou de bruços na beira de uma estrada, vestindo apenas um short de banho, para que fosse coberto pelos flocos de gelo. Devido aos riscos para a saúde , como a hipotermia , todo o processo foi acompanhado de perto por uma equipe médica de emergência.