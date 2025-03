Tempestade histórica ameaça os EUA com tornados, nevascas e incêndios Previsões indicam que a tempestade perderá força após a meia-noite de domingo (9) Internacional|Do R7 13/03/2025 - 20h35 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h41 ) twitter

Uma poderosa tempestade atravessará os Estados Unidos a partir desta sexta-feira (14), colocando mais de 100 milhões de pessoas em alerta. O fenômeno climático extremo trará ventos de até 130 km/h, elevando o risco de incêndios no sul, nevascas no norte, tempestades severas e tornados no centro do país, além de inundações na Costa Leste.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA alerta para ventos fortes que se estenderão desde a fronteira com o Canadá até o Rio Grande, com rajadas de até 130 km/h, aumentando significativamente o risco de incêndios no Texas, Novo México e Oklahoma.

Ao norte, uma forte tempestade de inverno é esperada, com possíveis condições de nevasca atingindo as Dakotas e Minnesota. Enquanto isso, a região central do país, desde a Costa do Golfo até Wisconsin, enfrenta o risco de tempestades severas, com potencial para tornados e queda de granizo.

No sábado (15), essas tempestades devem se deslocar para Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee e, posteriormente, atingir a Flórida. As previsões também indicam risco de inundações desde a Costa Central do Golfo até a parte superior do Vale do Rio Ohio.

No domingo (16), a Costa Leste deve ser impactada pela tempestade, com ventos fortes e potencial para inundações repentinas. Na Flórida Central, o dia foi declarado como “Storm Alert Day” devido ao risco elevado de tempestades severas e possíveis tornados. Meteorologistas alertam que as condições atmosféricas podem gerar forte rotação do ar, aumentando a probabilidade de formação de tornados ao longo do dia.

Embora esses tornados possam não atingir a intensidade dos grandes ciclones registrados no Meio-Oeste americano, eles ainda representam uma ameaça significativa à vida e às propriedades. O alerta ocorre poucos dias após um tornado de categoria EF2 atingir o condado de Seminole, com ventos de 185 km/h, causando estragos em Longwood e Lake Mary.

As previsões indicam que a tempestade perderá força após a meia-noite de domingo, dando lugar a uma segunda-feira ensolarada. Autoridades recomendam que os moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas e compreendam a diferença entre “tornado watch” (risco possível) e “tornado warning” (tornado iminente, exigindo abrigo imediato).

Nas últimas semanas, o número de mortes causadas pelas tempestades nos EUA subiu para 13, conforme informado por autoridades locais. As vítimas foram registradas na Geórgia, na Virgínia Ocidental e, principalmente, no Kentucky, onde inundações severas causaram grandes prejuízos e mortes.