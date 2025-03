Tempestade de poeira engole rodovia e deixa motoristas sem visibilidade nos EUA; veja imagens

Uma tempestade de poeira tomou uma rodovia e cegou motoristas que trafegavam pela região do Texas e Novo México, nos Estados Unidos. O vídeo gravado por um dos condutores mostra a visibilidade da via totalmente prejudicada. Além disso, a região sul do país está em alerta para a previsão de fortes tempestades com ameaça de tornados nesta terça-feira (4).