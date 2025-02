Terroristas do Hamas entregam corpo de refém Shiri Bibas após erro na identificação Equívoco gerou forte indignação em Israel, com acusações de que terroristas haviam descumprido termos do cessar-fogo Internacional|Do R7 21/02/2025 - 17h36 (Atualizado em 21/02/2025 - 17h36 ) twitter

Shiri era mãe de Kfir e Ariel Bibas Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos

Terroristas do Hamas entregaram à Cruz Vermelha o corpo da refém israelense Shiri Bibas, capturada em novembro de 2023 junto com seus dois filhos. A entrega ocorreu um dia depois de Israel contestar os restos mortais enviados anteriormente pelo grupo, que, após análise forense, revelou pertencer a uma mulher palestina, e não à refém. A informação foi inicialmente divulgada pela Al Jazeera e confirmada pela imprensa israelense.

O equívoco gerou forte indignação em Israel, com acusações de que o Hamas descumpriu os termos do cessar-fogo em vigor desde o mês passado. Além disso, aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, criticado por não conseguir trazer todos os reféns de volta com vida.

Segundo a Al Jazeera, um porta-voz das Brigadas Al-Qassam, braço armado terrorista do Hamas, confirmou que “o corpo da prisioneira israelense Shiri Bibas foi entregue à Cruz Vermelha” nesta sexta-feira, sem dar mais detalhes. Fontes militares israelenses afirmaram que a Cruz Vermelha recebeu uma comunicação do Hamas sobre a devolução e que as circunstâncias ainda estavam sendo verificadas.

De acordo com o Canal 12 de Israel, a entrega oficial do corpo ainda não havia ocorrido naquele momento, mas o grupo terrorista indicou um local para a retirada e transporte para Israel. A família da refém foi informada sobre o processo, enquanto o Exército israelense pediu cautela na divulgação de informações não confirmadas, para evitar interferências na operação.

Mais tarde, fontes militares confirmaram que a Cruz Vermelha retirou o caixão contendo os restos mortais. O portal YNet informou que a polícia israelense recebeu ordens para escoltar o comboio vindo de Gaza até o Instituto de Medicina Legal, onde será realizada uma nova análise para confirmar a identidade da vítima.

Na quinta-feira (20), como parte do acordo de cessar-fogo, o Hamas entregou os corpos de quatro reféns capturados no ataque de 7 de outubro de 2023: Oded Lifshitz, Kfir e Ariel Bibas — filhos de Shiri, de nove meses e quatro anos, respectivamente — e, supostamente, o de Shiri Bibas. No entanto, exames forenses revelaram que o corpo entregue pertencia a uma mulher palestina, e não à refém israelense. Diante das críticas, o Hamas reconheceu a possibilidade de um erro na identificação.