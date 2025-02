Israel acusa grupo terrorista Hamas de não entregar corpo de Shiri Bibas Os corpos dos filhos de Shiri, Ariel, de quatro anos, e Kfir, de nove meses, foram identificados Internacional|Do R7 20/02/2025 - 21h01 (Atualizado em 20/02/2025 - 21h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Shiri era mãe de Kfir Bibas. O bebê tinha apenas oito meses, quando ele e a família foram sequestrados. Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos

As Forças de Defesa de Israel (IDF) acusaram o grupo terrorista Hamas de descumprir os termos do acordo de entrega de reféns, alegando que o corpo de Shiri Bibas não estava entre os recebidos nesta quinta-feira (20). A informação é do jornal The Guardian.

“Durante o processo de identificação, foi constatado que o corpo adicional recebido não pertence a Shiri Bibas e não corresponde a nenhum outro sequestrado”, informou o exército israelense em comunicado.

Os corpos dos filhos de Shiri, Ariel, de quatro anos, e Kfir, de nove meses, foram identificados.

As IDF exigiram a devolução do corpo de Shiri Bibas, além da libertação de todos os reféns restantes, sem especificar um prazo.

‌



Shiri Bibas e seus filhos tornaram-se símbolos do ataque de 7 de outubro de 2023. O Hamas alega que os três foram mortos em um bombardeio israelense nos primeiros dias do conflito. Os pais de Shiri morreram no ataque do grupo extremista, e seu marido, Yarden Bibas, foi sequestrado, mas libertado no início deste mês.