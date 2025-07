União Europeia busca isenção de tarifas dos EUA para aeronaves e equipamentos médicos Bloco enfrenta tarifas altas sob governo Trump e considera aproximação com a China Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h21 ) twitter

Entenda por que as tarifas de Trump podem aproximar a Europa da China

A União Europeia está negociando isenções tarifárias com os Estados Unidos para produtos como aeronaves, peças e equipamentos médicos. Atualmente, o bloco enfrenta tarifas de até 50% sobre aço e alumínio e de 25% sobre carros e peças automotivas impostas durante o governo de Donald Trump.

Essas políticas tarifárias têm gerado tensões entre os históricos parceiros comerciais. A relação entre Europa e Estados Unidos é marcada por uma interdependência econômica significativa há décadas, mas está se deteriorando devido às ações do governo americano.

O professor Paulo Velasco destaca que essas tensões podem levar a Europa a considerar novas parcerias comerciais, incluindo um potencial estreitamento de laços com a China. “Se a Europa perde espaço no mercado americano, ela pode querer ampliar relações com outros players”, afirma Velasco. Essa estratégia visa mitigar os impactos das restrições americanas enquanto os Estados Unidos avaliam novas tarifas sobre produtos como semicondutores e cobre.

Assista ao vídeo - Entenda por que as tarifas de Trump podem aproximar a Europa da China