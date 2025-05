Torcedor cai de arquibancada de 6m durante partida de beisebol nos EUA; vídeo Autoridades dizem que queda foi acidental e que homem está internado em estado crítico Internacional|Do R7 01/05/2025 - 12h03 (Atualizado em 01/05/2025 - 12h03 ) twitter

Torcedor cai de arquibancada de 6m durante partida de beisebol nos EUA Reprodução/X/@Bobbk_

Um torcedor foi internado em estado crítico após cair de uma arquibancada de mais de 6 metros de altura durante uma partida de beisebol em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (30).

O incidente, registrado em vídeo, é tratado pelas autoridades como acidental. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem cai sobre a grade da arquibancada, a cerca de 6,4 metros de altura, e despenca dentro do campo (veja abaixo).

A Segurança Pública de Pittsburgh disse em uma publicação no X na quarta-feira que o torcedor foi levado em estado crítico para o Hospital Geral Allegheny. Em uma atualização divulgada às 10h59 desta quinta-feira (1º), no horário de Brasília, a agência declarou que ele permanece internado e a situação é grave.

O episódio ocorreu durante um jogo entre Pittsburgh Pirates e Chicago Cubs pela MBL, a liga profissional norte-americana. O time local disse que as autoridades médicas, “assim como as equipes de treinamento” das duas equipes, reagiram imediatamente.

O jogo foi interrompido por cerca de 10 minutos enquanto o torcedor, que não teve a identidade revelada, recebia atendimento, segundo a rede norte-americana CNN.

Testemunhas relataram que o incidente ocorreu rapidamente. “Foi rápido. Não consegui dizer se ele pulou ou caiu”, disse Sam Miller, que presenciou a cena, à emissora NBC News.

O técnico dos Pirates, Derek Shelton, falou sobre o caso após o jogo. “É extremamente lamentável. Antes de começarmos, quero oferecer pensamentos e orações pelo incidente que aconteceu no início do jogo”.

O jogador Andrew McCutchen, do Pirates, usou as redes sociais para expressar solidariedade. “Odeio de verdade o que aconteceu esta noite. Não consigo deixar de pensar naquele cara, sua família e amigos. Rezo por ele esta noite. Vamos pensar em seus entes queridos e abraçar nossas famílias um pouco mais forte esta noite. Espero que ele se recupere”, escreveu no X.

