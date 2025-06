Traficante escapa da pena de morte por 0,01g e é condenado a 31 anos de prisão em Singapura Após testes forenses precisos, acusação foi reclassificada com base na quantidade exata de droga pura detectada Internacional|Do R7 11/06/2025 - 21h28 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h28 ) twitter

Quinze gramas de diamorfina sustentam o vício de 180 usuários por uma semana, diz CNB MART PRODUCTION/Pexels

Mesnawi Dahri, de 58 anos, foi condenado a 31 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Singapura. Ele escapou da pena de morte por uma diferença de apenas 0,01 grama na quantidade de heroína pura que portava.

Mesnawi foi preso em 27 de janeiro de 2023, em Ang Mo Kio, por agentes do Escritório Central de Narcóticos (CNB). Na ocasião, ele foi flagrado com 713 gramas de uma substância identificada inicialmente como heroína, além de quatro comprimidos de ecstasy e US$ 18.050 em espécie, valor proveniente do tráfico de drogas, segundo a investigação.

Embora o volume total de droga apreendida fosse alto, análises laboratoriais revelaram que a quantidade de heroína pura, ou diamorfina, como é chamada legalmente, era de 14,99 gramas. Essa medida é crucial no contexto legal de Singapura, onde a pena de morte é obrigatória para casos de tráfico envolvendo 15 gramas ou mais de diamorfina.

Inicialmente, Mesnawi foi acusado de tráfico de “não menos que 15g” de diamorfina, o que configuraria uma sentença de morte obrigatória. No entanto, após testes forenses precisos, a acusação foi reclassificada com base na quantidade exata de droga pura detectada: 0,01g a menos que o limite legal para execução.

Em 3 de junho, ele se declarou culpado de quatro acusações, três por crimes de drogas e uma por lavagem de dinheiro. Outras duas acusações por tráfico também foram consideradas na sentença.

Segundo o CNB, os 15 gramas de diamorfina equivalem a 1.250 canudos de heroína, quantidade suficiente para sustentar o vício de aproximadamente 180 usuários durante uma semana.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (11), o CNB afirmou que o governo de Singapura continuará a “revisar e fortalecer a legislação antidrogas”, garantindo que as medidas acompanhem o cenário criminal em evolução e esteja alinhada aos padrões internacionais. A pena por lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico pode chegar a 10 anos de prisão e multa de até US$ 500 mil.

